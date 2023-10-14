عاجل
انطلاق مبادرة تخفيض السلع اليوم.. والمحال التجارية لا تستجيب
السبت 14 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إحباط تهريب مبالغ مالية عبر عبوات السجائر.. حيل خبيثة لجأ لها المُهربون

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الجوي قبل أيام في إحباط مُحاولة تهريب عُملة أجنبية ومحلية للخارج بالمُخالفة للقانون.

اقرأ أيضاً: دوافع إجرامية واهية سطرت مآسٍ إنسانية.. مُعظم النار من مُستصغر الشرر

txt

الطلقة الأخيرة.. ملاك الرحمة تُفارق الدُنيا بطريقة مأساوية

txt

عصا معدنية تُدوُّن كلمة النهاية.. فتاة تفقِدُ حياتها على يد حبيبها

txt

القصاص للصغيرة ضحية الجنون.. مطرقة العدالة تُعاقب المُجرم السادي

txt

تجار الكيف في ميزان القانون.. كيف تصدى المُشرع لجرائم المُخدرات المُختلفة

وكان المُتهم قد استخدم عبوات السجائر لإخفاء العُملات محل القضية وذلك أثناء إنهاء إجراءات السفر على متن رحلة جوية.

وأقر المُتهم عند ضبطه بحيازة السجائر المُخبأ بها العملات المُهربة بشكلٍ مُخالف للقانون، وستكشف الأيام المُقبلة عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضده.

وتفتح الواقعة الباب أمام تذكر أغرب الحيل الخبيثة التي لجأ لها المُهربون من أجل إتمام جرائمهم: 

لبن بطعم الحشيش 

في إبريل 2020، قامت الإدارة العامة لجمارك بورسعيد بإحباط مُحاولة تهريب 4 طن حشيش مُخبأة في شحنة عبوات لبن (وارد الخارج).

وأظهر الفحص وجود آلاف قطع الحشيش بوزنٍ إجمالي يبلغ 4 طن داخل علب اللبن، واتخذت السلطات اللازم وجرى التحفظ على المضبوطات.

علب اللبن والحشيش

ترامادول في علبة الشيكولاتة

وفي إبريل الماضي، تمكنت جمارك مطار القاهرة من إحباط مُحاولة تهريب 81 شريط من عقار "الترامادول" داخل علب الشيكولاتة.

وضبطت السلطات الشحنة وقدرها 810 قرص ترامادول حاول أحد الرُكاب المصريين تهريبها وإخفائها، ولكن حيلته لم تنطلي على رجال الجمارك.

علب الشيكولاتة

مُخدر الشيطان يُفسد لعب الأطفال

وفي سبتمبر الماضي، تمكنت سلطات الجمارك في مطار القاهرة من إحباط تهريب كمية كبيرة من المُخدرات لداخل البلاد.

وتبين أن القائمين على الجريمة قاموا بإخفاء ما يقارب 3 كيلو جرائم من مُخدر "إم دي إم إيه" المعروف إعلامياً بـ"مُخدر الشيطان".

المُثير في الأمر أن الطرد البريدي الذي احتوى على الشحنة المُخدرة كان طرداً بداخله (ملابس وألعاب أطفال) قادم على متن رحلة جوية لمطار القاهرة.

وقدرت السلطات قيمة المخدرات المضبوطة بما يُساوي 6 مليون جنيه، وجرى اتخاذ ما يلزم.

الكوكايين وحيلة الحمل المُزيف

وبالتوجه للولايات المُتحدة الأمريكية، فإن السلطات في ولاية ساوث كارولينا ألقت القبض على سيدة في إبريل بعد لجوئها  لحيلةٍ خبيثة من أجل إخفاء المُخدرات.

وأظهرت الصور المُلتقطة في لحظة القبض إخفاء المُتهمة المقبوض عليها كمية من المُخدرات داخل الإطار المطاطي الذي وضعته حول بطنها لتبدو كما لو كانت حامل.

وتبين بفحص الإطار المطاطي المُزيف احتوائه على 1500 جرام من عقار الكوكايين، لتخيب مكيدة المُتهمة ومُعاونيها بهدف  تهريب السموم.

الحمل المُزيف آخر صيحات التهريب

مواد متعلقة

الطلقة الأخيرة.. ملاك الرحمة تُفارق الدُنيا بطريقة مأساوية

عصا معدنية تُدوُّن كلمة النهاية.. فتاة تفقِدُ حياتها على يد حبيبها

القصاص للصغيرة ضحية الجنون.. مطرقة العدالة تُعاقب المُجرم السادي

الإهمال يصنع الكارثة.. سلاح ناري يقود أبًا مُستهترًا لخلف القضبان

تجار الكيف في ميزان القانون.. كيف تصدى المُشرع لجرائم المُخدرات المُختلفة
الجريدة الورقية