إحباط تهريب مبالغ مالية عبر عبوات السجائر.. حيل خبيثة لجأ لها المُهربون

نجحت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الجوي قبل أيام في إحباط مُحاولة تهريب عُملة أجنبية ومحلية للخارج بالمُخالفة للقانون.

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وكان المُتهم قد استخدم عبوات السجائر لإخفاء العُملات محل القضية وذلك أثناء إنهاء إجراءات السفر على متن رحلة جوية.

وأقر المُتهم عند ضبطه بحيازة السجائر المُخبأ بها العملات المُهربة بشكلٍ مُخالف للقانون، وستكشف الأيام المُقبلة عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضده.

وتفتح الواقعة الباب أمام تذكر أغرب الحيل الخبيثة التي لجأ لها المُهربون من أجل إتمام جرائمهم:

لبن بطعم الحشيش

في إبريل 2020، قامت الإدارة العامة لجمارك بورسعيد بإحباط مُحاولة تهريب 4 طن حشيش مُخبأة في شحنة عبوات لبن (وارد الخارج).

وأظهر الفحص وجود آلاف قطع الحشيش بوزنٍ إجمالي يبلغ 4 طن داخل علب اللبن، واتخذت السلطات اللازم وجرى التحفظ على المضبوطات.

علب اللبن والحشيش

ترامادول في علبة الشيكولاتة

وفي إبريل الماضي، تمكنت جمارك مطار القاهرة من إحباط مُحاولة تهريب 81 شريط من عقار "الترامادول" داخل علب الشيكولاتة.

وضبطت السلطات الشحنة وقدرها 810 قرص ترامادول حاول أحد الرُكاب المصريين تهريبها وإخفائها، ولكن حيلته لم تنطلي على رجال الجمارك.

علب الشيكولاتة

مُخدر الشيطان يُفسد لعب الأطفال

وفي سبتمبر الماضي، تمكنت سلطات الجمارك في مطار القاهرة من إحباط تهريب كمية كبيرة من المُخدرات لداخل البلاد.

وتبين أن القائمين على الجريمة قاموا بإخفاء ما يقارب 3 كيلو جرائم من مُخدر "إم دي إم إيه" المعروف إعلامياً بـ"مُخدر الشيطان".

المُثير في الأمر أن الطرد البريدي الذي احتوى على الشحنة المُخدرة كان طرداً بداخله (ملابس وألعاب أطفال) قادم على متن رحلة جوية لمطار القاهرة.

وقدرت السلطات قيمة المخدرات المضبوطة بما يُساوي 6 مليون جنيه، وجرى اتخاذ ما يلزم.

الكوكايين وحيلة الحمل المُزيف

وبالتوجه للولايات المُتحدة الأمريكية، فإن السلطات في ولاية ساوث كارولينا ألقت القبض على سيدة في إبريل بعد لجوئها لحيلةٍ خبيثة من أجل إخفاء المُخدرات.

وأظهرت الصور المُلتقطة في لحظة القبض إخفاء المُتهمة المقبوض عليها كمية من المُخدرات داخل الإطار المطاطي الذي وضعته حول بطنها لتبدو كما لو كانت حامل.

وتبين بفحص الإطار المطاطي المُزيف احتوائه على 1500 جرام من عقار الكوكايين، لتخيب مكيدة المُتهمة ومُعاونيها بهدف تهريب السموم.