السبت 14 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

جِدة في زي الشيطان.. طعنات غادرة تُريق دماء الحفيدة

المُتهمة
المُتهمة

تخلت جدة عن الوقار الذي منحها إياه شعرها الأبيض، ولم يرق لها نقاء لونه فصبغت قلبها بسوادٍ قاتم فاض على من جاورها حتى كاد أن تدفع ثمنه الحفيدة المسكينة.

اقرأ أيضاً: الإهمال يصنع الكارثة.. سلاح ناري يقود أبًا مُستهترًا لخلف القضبان

txt

جريمة في المتحف.. إدانة سارق حذاء الساحر أوز

txt

جريمة تهريب العُملة الأجنبية للخارج.. ماذا يقول القانون؟

أطلقت السيدة التي بلغت من العُمر أرذله زمام سلاحها الأبيض فأصابت الحفيدة بطعناتٍ غادرة حتى كادت أن تُفارق الحياة، لكن العناية الآلهية كانت بها رحيمة.

العناية الآلهية تُنقذ الطفلة 

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن الشرطة ألقت القبض على أورورا فيلاكورتا – 51 سنة بعد إدانتها بطعن طفلة (حفيدتها) البالغة من العُمر 5 سنوات.

وقامت الشرطة بالتوجه للمنزل الذي شهد الجريمة بعد بلاغ وارد إليها بشأن الواقعة، وتم العثور على الضحية وقد تعرضت لعدة طعناتِ.

وأفادت مصادر محلية بأن الضحية الطفلة في حالة مُستقرة في المُستشفى، مع أمل أن تتعافى بشكلٍ تام خلال الأيام المُقبلة.

وتُواجه المُتهمة تهمتي الاعتداء الجسيم من الدرجتين الثانية والثالثة، فضلاً عن تعريض حياة طفل للخطر، علاوة على تُهمتين تتعلق باستخدام السلاح.

وستُجيب الأيام المُقبلة عن كافة الأسئلة العالقة بشأن الواقعة بما في ذلك دوافعها الحقيقية لإتمام جريمتها، وسيتوقف عقابها بالتأكيد على مدى تعافي الحفيدة وقدرتها على مُواصلة حياتها بشكلٍ طبيعي. 

وسيكون من المُفيد كذلك سماع أقوال شهود الواقعة بما في ذلك افراد العائلة لمعرفة مُلابسات الواقعة، ولكشف أسباب الوصول لهذه النقطة الحرجة.

مواد متعلقة

جريمة في المتحف.. إدانة سارق حذاء الساحر أوز

جريمة تهريب العُملة الأجنبية للخارج.. ماذا يقول القانون؟

تأجيل مُحاكمة مُتهم في "أحداث الثأر بالصف"

تأجيل مُحاكمة معتز مطر وآخرين في تمويل الإرهاب

21 أكتوبر.. مرافعة النيابة في "اللجان النوعية بحلوان"

السجن المُشدد لسارقي شركة في مدينة نصر

إحباط تهريب مبالغ مالية عبر عبوات السجائر.. حيل خبيثة لجأ لها المُهربون

اليوم.. محاكمة مُعتز مطر ومحمد ناصر وآخرين في "تمويل الإرهاب"
الجريدة الورقية