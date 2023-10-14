جِدة في زي الشيطان.. طعنات غادرة تُريق دماء الحفيدة

تخلت جدة عن الوقار الذي منحها إياه شعرها الأبيض، ولم يرق لها نقاء لونه فصبغت قلبها بسوادٍ قاتم فاض على من جاورها حتى كاد أن تدفع ثمنه الحفيدة المسكينة.

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أطلقت السيدة التي بلغت من العُمر أرذله زمام سلاحها الأبيض فأصابت الحفيدة بطعناتٍ غادرة حتى كادت أن تُفارق الحياة، لكن العناية الآلهية كانت بها رحيمة.

العناية الآلهية تُنقذ الطفلة

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن الشرطة ألقت القبض على أورورا فيلاكورتا – 51 سنة بعد إدانتها بطعن طفلة (حفيدتها) البالغة من العُمر 5 سنوات.

وقامت الشرطة بالتوجه للمنزل الذي شهد الجريمة بعد بلاغ وارد إليها بشأن الواقعة، وتم العثور على الضحية وقد تعرضت لعدة طعناتِ.

وأفادت مصادر محلية بأن الضحية الطفلة في حالة مُستقرة في المُستشفى، مع أمل أن تتعافى بشكلٍ تام خلال الأيام المُقبلة.

وتُواجه المُتهمة تهمتي الاعتداء الجسيم من الدرجتين الثانية والثالثة، فضلاً عن تعريض حياة طفل للخطر، علاوة على تُهمتين تتعلق باستخدام السلاح.

وستُجيب الأيام المُقبلة عن كافة الأسئلة العالقة بشأن الواقعة بما في ذلك دوافعها الحقيقية لإتمام جريمتها، وسيتوقف عقابها بالتأكيد على مدى تعافي الحفيدة وقدرتها على مُواصلة حياتها بشكلٍ طبيعي.

وسيكون من المُفيد كذلك سماع أقوال شهود الواقعة بما في ذلك افراد العائلة لمعرفة مُلابسات الواقعة، ولكشف أسباب الوصول لهذه النقطة الحرجة.