كارثة إنسانية وشيكة بغزة والمستشفيات في مرمى نيران الحرب

دعت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، إلى التوجه فورًا لمجمع الشفاء الطبي وكافة المستشفيات وجمعية بنك الدم وفروعها في محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم، فيما تواجه المستشفيات ظروفًا كارثية إزاء قطعت الإمدادات الأساسية عنها.

وقالت مصادر في مُستشفيات قطاع غزة، الأحد، إن آلة الحرب الإسرائيلية ارتكبت مجازر في مناطق مختلفة من القطاع، منذ بداية العدوان في السابع من شهر أكتوبر الجارى، وأدى ذلك إلى شطب أكثر من 47 عائلة فلسطينية بشكل كامل من السجل المدنى الفلسطينى.

وأفادت المصادر بأن أكثر من 47 عائلة بواقع 500 مواطن شُطبت بشكل كامل من السجل المدنى، جراء ارتكاب الاحتلال مجازر بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، فى عدد من مدن ومخيمات القطاع.

حكم بالإعدام على الجرحى والمرضى:

ومن جهتها، أدانت منظمة الصحة العالمية، السبت، أوامر إسرائيلية بإخلاء مستشفيات في شمال قطاع غزة ووصفتها بأنها "حكم بالإعدام" على الجرحى والمرضى.

وقالت المنظمة إن هناك 22 مستشفى تتولى علاج أكثر من ألفي مريض في شمال قطاع غزة باتت حياة العديد منهم مهددة.

وأضاف الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة أن مديري المستشفيات والطواقم الطبية يواجهون خيارات صعبة، إذ يتعين عليهم إما البقاء في مستشفياتهم والمخاطرة بحياتهم للوفاء بقسمهم، أو الرحيل عن المستشفيات وترك مرضاهم الذين هم في حالات حرجة يواجهون المصير المحتوم، أو المخاطرة بحياة المرضى ومحاولة نقلهم إلى منشآت أخرى لا تستطيع استيعابهم.

كما أضاف أن الأمر يزداد صعوبة نظرًا لأن هناك عشرات الآلاف من الناس في شمال غزة لجأوا إلى مناطق مفتوحة في المستشفيات، أو حولها على أمل أنها في أمان من العنف، مما يعني أن حياة المزيد من الناس في خطر.

ودعت منظمة الصحة العالمية إسرائيل إلى إلغاء أوامر الإخلاء لمستشفيات شمال غزة وحماية المنشآت الطبية والعاملين في الرعاية الصحية والمرضى والمدنيين، كما حثت على توفير المساعدات الطبية والوقود والمياه النظيفة والطعام لغزة عبر معبر رفح حيث تنتظر إمدادات من المنظمة السماح لها بالدخول.

نوايا إجرامية مبيّتة:

وحذرت حركة حماس في بيان لها من إصرار الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، باعتدائه المباشر على المستشفيات والمراكز الصحية، وآخرها طلبه من الطواقم الطبية في مستشفى العودة شمال غزة بالإخلاء والمغادرة.

وأكدت أن دعوات الاحتلال تعكس النوايا الإجرامية المبيّتة لهذا الجيش الفاشي تجاه الشعب الفلسطيني في القطاع بحرمانهم من حقهم الأساسي في تلقي الخدمات الصحية الأساسية والطارئة، مما يشكل لوحده جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني.

وأشادت الحركة بالدور البطولي والإنساني للأطقم الطبية برفضهم إخلاء المستشفى ووقف العمل وإصرارهم على مواصلة دورهم الوطني والإنساني في رعاية ومعالجة الجرحى والمرضى.

ودعت حماس، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى التدخل العاجل لوقف العدو عن مخططاته الإجرامية باستهداف المستشفيات والأطقم الطبية وبقية المؤسسات العاملة في الحقل الإنساني.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لتنفيذ مجموعة من الخطط العملياتية تشمل "هجومًا منسقًا من الجو والبحر والبر"، على قطاع غزة.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: