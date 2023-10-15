أحمد موسى: المساعدات المصرية ستدخل غزة خلال يومين على الأكثر (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن موقف مصر الواضح تجاه القضية الفلسطينية وما يحدث في قطاع غزة لوزير خارجية أمريكا.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، مساء اليوم السبت: "المساعدات الغذائية ستدخل قطاع غزة غدا أو بعد غد على أكثر تقدير، لأن هناك تحرك جديد سيحدث خلال الساعات المقبلة".

100 ألف فلسطيني مصاب مقابل 12 ألف مصاب إسرائيلي

وتابع أحمد موسى : "الرئيس السيسي أوضح أن 100 ألف فلسطيني مصاب مقابل 12 ألف مصاب إسرائيلي خلال أحداث غزة، وقال إن هناك 12 ألف و500 شهيد فلسطيني سقطوا منذ بداية الأحداث في قطاع غزة"، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أكد لوزير الخارجية الأمريكا إدانة مصر لقتل المدنيين".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأحد، أن الولايات المتحدة تعمل مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل لإنشاء آليات لمساعدة المحتاجين، مشيرًا إلى أن جميع الدول التي زارها مصممة على عدم توسيع الصراع.

وفي حديثه في مطار القاهرة قبل مغادرة البلاد، أعرب بلينكن عن ثقته في نقل المساعدات من مصر إلى قطاع غزة، مضيفًا أنه سيتم استئناف فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارته للقاهرة، من أجل التشاور لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقال السيسي لبيلنكن في لقائهما الذي بثته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن الموجة التي تشكلت في أعقاب الأزمة موجة ضخمة جدًا، ونحن بحاجة للتحرك بقوة وبعزم لخفض التوتر وتيسير دخول المساعدات لقطاع غزة المحاصر دون مياه أو كهرباء أو وقود، مشددًا على ضرورة الاستماع للمعنيين بالقضية والعالمين بأسباب الأزمة.

وتساءل الرئيس السيسي: "لماذا قتل الرئيس السادات ولماذا قتل رابين ومن الذي قتلهما؟ مجيبًا: "المتطرفون"، مردفًا لوزير الخارجية الأمريكي: "نحن بحاجة للعمل سويًا".

وأكد السيسي أن اليهود الذين كانوا بمصر لم يتعرضوا لأى شكل من أشكال القمع أو الاستهداف، معقبًا: "أنت قولت انك إنسان يهودي، وأنا مواطن مصري نشأت في حي جنبًا إلى جنب مع اليهود في مصر".

وتابع أنه لم يحدث استهداف لليهود في تاريخهم القديم والحديث في المنطقة العربية والإسلامية، وربما يكون حدث استهداف لهم في أوروبا، أو إسبانيا، أو بلاد أخرى.