تشكيل إسبانيا والنرويج..موراتا في مواجهة هالاند

كشف لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، تشكيل اللاروخا لمباراة النرويج، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

شهد التشكيل الأساسي تواجد أنسو فاتي أساسيا بجوار فيران توريس، وألفارو موراتا.





تشكيل إسبانيا لمباراة النرويج:



في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

في خط الدفاع: فران جارسيا، إيمريك لابورت، روبن لي نورمان، ودانييل كارفاخال.

في خط الوسط: رودري، جافي، وفابيان رويز.

في خط الهجوم: أنسو فاتي، فيران توريس، وألفارو موراتا.



تشكيل النرويج:



في حراسة المرمى: نيلاند.

خط الدفاع: جوليان ريرسون، ستيفان ستراندبيرج، ليو أوستيجارد، وبيرجر ميلينج.

خط الوسط: باتريك بيرج، ساندر بيرج، أوسكار بوب، مارتين أوديجارد، وفريدريك أورسنس.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.



يأتي منتخب إسبانيا في وصافة المجموعة الأولى ويملك في رصيده 12 نقطة، فيما يتواجد منتخب النرويج في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.



