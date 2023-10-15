موعد مبارة إسبانيا والنرويج في تصفيات يورو 2024

يواجه منتخب إسبانيا نظيره النرويجي، مساء اليوم الأحد في إطار الجولة الثامنة من دور المجموعات بتصفيات يورو 2024.

موعد مبارة إسبانيا والنرويج

يستقبل ملعب وليفال ستاديوم مباراة إسبانيا والنرويج، مساء الأحد على في العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الثامنة من دور المجموعات بتصفيات يورو 2024.

وتذاع مباراة إسبانيا والنرويج عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق صوتي للمعلق العماني خليل البلوشي.

التاريخ ينحاز للإسبان

يحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن اسكتلندا متصدرة الترتيب، بينما يحل المنتخب النرويجي في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

التقت إسبانيا والنرويج في 6 مواجهات سابقة كانت الأفضلية لصالح الماتادور الإسباني بواقع أربعة انتصارات وتعادل وحيد، بينما سجلت النرويج انتصارًا وحيدًا.