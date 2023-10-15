تقدم "بوابة الوفد" مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 المقرر لها مساء اليوم الأحد على ملعب أوليفول في النرويج، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

موعد مباراة إسبانيا والنرويج

مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج تنطلق مباراة إسبانيا والنرويج مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والنرويج

مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج ستكون مباراة إسبانيا والنرويج اليوم الأحد في تصفيات يورو 2024 منقولة بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية.

ترتيب منتخبي إسبانيا والنرويج

مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج ويتواجد منتخبا إسبانيا والنرويج في المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، رفقة كل من منتخب إسكتلندا وجورجيا وقبرص.

مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج ويحتل منتخب إسبانيا حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته في التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد النرويج في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

يشهد اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف أنحاء العالم، حيث تشهد فترة التوقف الدولي التي نعيشها الفترة الحالية مواجات في تصفات أمم أوروبا، ومواجهات ودية نارية بين المنتخبات.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج بجانب مباراة يلز ضد كرواتيا، ضمن منافسات تصفات كأس أمم أوروبا.

مواعيد مباريات تصفيات يورو 2024

جيورجيا ضد قبرص، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

جمهورية التشيك ضد جزر فارو، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

سويسرا ضد بيلاروسيا، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

النرويج ضد إسبانيا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

تركيا ضد لاتفيا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

ويلز ضد كرواتيا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

بولندا ضد مولدوفا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

رومانيا ضد أندورا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

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