رئيس أذربيجان يرفض التوجه إلى إسبانيا ولقاء زعماء أوروبيين

رفض الرئيس الأذربيجاني "إلهام علييف"، التوجه إلى إسبانيا، إذ كان من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بحضور زعماء من الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.

وكان من المقرر أن يجتمع علييف مع باشينيان وقيادة فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في مدينة غرناطة بإسبانيا غدا الخميس.

وبحسب وكالة الأنباء الأذربيجانية فإن علييف أصر على مشاركة ممثلين أتراك في الاجتماع، لكن فرنسا وألمانيا عارضتا هذا المطلب.

وفي 19 سبتمبر، أطلقت أذربيجان "عملية لمكافحة الإرهاب" في إقليم قره باغ لنزع سلاح التشكيلات المسلحة في الإقليم واستعادة النظام الدستوري هناك.

وفي 28 سبتمبر وقع رئيس جمهورية قره باغ مرسوما حلّ بموجبه أجهزة جمهورية قره باغ اعتبارا من الأول من يناير 2024.

وبعد دخول المرسوم حيز التنفيذ، طُلب من سكان الإقليم دراسة شروط إعادة دمجهم التي اقترحتها السلطات الأذربيجانية، واتخاذ قرار المغادرة أو البقاء، حيث تعهدت باكو بمنحهم حقوق المواطنة كاملة.

أذربيجان تُوضح حقيقة استهداف شاحنات للقوات الأرمنية

أوضحت "وزارة الدفاع الأذربيجانية"، صحة ما أعلنه الجانب الأرمني عن استهداف الجيش الأذري شاحنات تابعة للقوات الأرمنة كانت تحمل مواد غذائية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء الإثنين.

وجاء في بيان الوزارة: "الأنباء التي تفيد بأن وحدات من الجيش الأذربيجاني أطلقت النار اليوم الاثنين في حوالي الساعة 14:25 على مركبات تابعة للقوات المسلحة الأرمينية كانت تنقل الغذاء في اتجاه قرية زركيند في منطقة باساركيشار، عارية عن الصحة تماما.. نحن ندحض بشكل قاطع هذه المعلومات التي نشرتها وزارة الدفاع الأرمينية".

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية قد صرحت في وقت سابق من اليوم بأن القوات الأذرية استهدفت بالنيران مركبة تابعة للقوات الأرمينية.