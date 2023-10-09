الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إسبانيا ترفض قرار الاتحاد الأوروبي وقف المساعدات للفلسطينيين

إسبانيا وفلسطين
إسبانيا وفلسطين

رفضت "إسبانيا"، قرار الاتحاد الأوروبي بوقف مساعدات التنمية المُخصصة للفلسطينيين، حسبما أفادت وسائل إعلام إسبانية، مساء اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق، أعلن "الاتحاد الأوروبي"، عقد اجتماع طارئ غدًا لوزراء خارجيته لبحث الأوضاع في القطاع وغلاف غزة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

ويعتزم وزراء خارجية دول الاتحاد مناقشة وقف مساعدات تنموية بقيمة 690 مليون يورو لفلسطين.

المساعدات الإنمائية في فلسطين

وانضمت ألمانيا والنمسا لقائمة الدول الأوروبية التي أعلنت تعليقها المساعدات الإنمائية في فلسطين.

وصرح مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع وحسن الجوار، أوليفر فارهيلي، في وقت سابق بأن الاتحاد الأوروبي علق جميع مساعداته للفلسطينيين ويراجع المشاريع المشتركة بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل.

وأطلقت حركة حماس، السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردًا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددًا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

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