موقف برشلونة من شراء جواو فيليكس

حدد نادي برشلونة الإسباني، موقفه من اللاعب البرتغالي جواو فيليكس نجم البارسا، المعار من أتلتيكو مدريد.



وأنتقل جواو فيليكس إلى برشلونة على سبيل الإعارة قادما من اتلتيكو مدريد في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي الماضي لمدة موسم.



كشفت تقارير صحفية كتالونية أن مصادر داخل برشلونة معجبة بأداء فيليكس نال إعجاب الجميع داخل النادي الكتالوني.



وتابعت التقارير أنه مازال أمام الإدارة فترة طويلة من أجل تحضير عرض لشرائه نهائيا من نادي أتلتيكو مدريد.



وأضافت، قدم فيليكس مستوى مميزا منذ انتقاله إلى صفوف نادي برشلونة بعدما شارك في 8 مباريات في جميع المسابقات 7 منها أساسيا وأحرز 3 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.



وتابعت أن تلك الأرقام أكدت الرهان الذي وضعه ديكو، المدير الرياضي للنادي الكتالوني، بدعم كامل من رئيس النادي، خوان لابورتا كان ناجحا للغاية.



وقرر نادي برشلونة فعل كل ما لديه لضم فيليكس نهائيا، عندما تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.

