برشلونة يكافئ جواو فيلكس براتب جديد

قرر نادي برشلونة الإسباني أن يمنح لاعبه البرتغالي جواو فيليكس مكافأة على التضحية المالية الكبيرة التي قدمها مؤخرًا لإتمام انتقاله إلى برشلونة.

وكان برشلونة أعلن قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية، عن تعاقده مع فيليكس لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني.

جواو فيليكس

ووجه النادي الكتالوني، الشكر للجناح البرتغالي الذي وافق على تخيض راتبه، إلى 400 ألف يورو شهريًا مع الفريق الكتالوني في بداية الموسم، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها برشلونة.

وكان يتقاضى جناح برشلونة المعار، مع فريق أتليتكو مدريد نحو 14.5 مليون يورو سنويًا، ما يعد تنازلًا كبيرًا بالنسبة له من أجل البلوجرانا.

وأكدت تقارير صحفية لاحقا، أن النادي وعد فيليكس برفع راتبه، فور تحسن الأوضاع وهو ما وافق عليه.

وبعد شهر ونصف فقط من تاريخ التعاقد معه، قرر النادي مكافأة بتحسين راتبه السنوي، من خلال زيادته 10 أضعاف، ليصل إلى 4 ملايين يورو سنويا.

جواو فيليكس

وأوضح المصدر أن برشلونة عدل راتب نجمه البرتغالي بموافقة رسمية من الدوري الإسباني، بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وأكدت إذاعة كتالونيا أن تعديل راتب البرتغالي، يتوافق مع لوائح اللعب المالي النظيف، والحد الأدنى للرواتب المنصوص عليه في قانون العمل.

ويُعد فيليكس من أبرز الصفقات التي أتمها فريق البارسا، في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.