نيوكاسل يحسم موقفه من رحيل جيماريتش وشرط يقرب اللاعب من برشلونة

يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع اللاعب الدولي البرازيلي برونو جيماريتش نجم فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لدعم صفوف فريقه في الميركاتو الشتوي المقبل 2024.

تمكن نادي برشلونة من تعزيز صفوفه بعدما تعاقد مع كوكبة من اللاعبين مقابل 3.4 مليون يورو، بعدما ضم كل من إيلكاي جوندونجان وجواو فيليكس وجواو كانسيلو وإنيجو مارتينيز وأوريول روميو، والآن يريد ضم برونو جيماريتش لكنه سيكون بمبلغ ضخم.

مبلغ ضخم يقرب جيماريتش من الانتقال لبرشلونة

أكدت تقارير فرنسية أن برشلونة يمتلك بند يساعده في التعاقد مع برونو جيماريتش نجم نادي نيوكاسل يونايتد في الميركاتو دون رفض الفريق الإنجليزي.

ويمكن لنادي برشلونة ضم اللاعب البرازيلي الدولي وتأمين خدماته مقابل مبلغ يتراوح بين 65 و70 مليون يورو، خاصة وأن القيمة التسويقية لصاحب الـ 25 عام وصلت قيمته التسويقية إلى 85 مليون يورو، ولن يكون من السهل انتقاله للعملاق الكتالوني بسبب المقابل المادي في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق.

موقف نيوكاسل من رحيل جيماريتش

يوافق نادي نيوكاسل يونايتد على رحيل اللاعب برونو جيماريتش في حال الحصول على المبلغ المذكور أو أكثر، خاصة وأن النادي يسعى لضم لاعبين في الميركاتو الشتوي المقبل لدعم صفوفه.

يعتبر برونو جيماريتش من بين قائمة اللاعبين المطلوبين للدعم في الميركاتو الشتوي المقبل، والتي تضم كل من برناردو سيلفا وجوشوا كيميتش.