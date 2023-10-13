لابورتا تميمة حظ برشلونة في الدوري الإسباني

أصبح خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، تميمة حظ للفريق الكتالوني خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا في الدوري الإسباني.

فقد البلوجرانا 4 نقاط في آخر 3 مباريات بالدوري الإسباني، حيث تعادل 2-2 مرتين، وذلك مع ريال مايوركا وغرناطة في الجولتين السابعة والتاسعة، ما أبعده بفارق 3 نقاط عن صدارة ريال مدريد.

وكان العامل المشترك في تلك المباراتين، هو غياب لابورتا، لتؤكد صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة يحقق الفوز في المباريات التي يتواجد فيها رئيسه هذا الموسم.

تخلف رئيس نادي برشلونة، عن رحلتي الفريق لمواجهتي ريال مايوركا وغرناطة، بناء على نصائح طبيبه المعالج، والذي جعله يقلل من حضوره للمباريات، للحفاظ على صحته.

خوان لابورتا

عندما سافر لابورتا مع فريق برشلونة، في رحلتهم لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، تمكنوا من الفوز بهدف دون رد، وذلك رغم غياب بعض اللاعبين وخروج اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة.

ويحرص رئيس فريق برشلونة بشدة لدعم النادي، ولذلك قرر أن يتجه مع مستشاره إينريك ماسيب، في رحلة استغرقت عدة أيام واستخدما فيها وسائل النقل مثل القطار والسيارة.

من غير المعروف ما هي الخطوات التي سيتخذها لابورتا في المباريات القادمة لبرشلونة التي ستلعب خارج ملعبه، وهل سيتبع توجيهات الأطباء أم سيرفضها ويستمر في دعم الفريق.

سيخوض فريق برشلونة ثلاث مباريات بعد توقف الدولي على ملعبه، ستتضمن هذه المباريات مواجهة أتلتيك بيلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، وبعد ذلك سيخرج برشلونة مرتين لخوض مباراة محلية أمام ريال سوسيداد، ثم مباراة أوروبية أمام شاختار.