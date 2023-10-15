المشدد 6 سنوات لتاجر هيريون بكفر الشيخ

عاقبت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لعاطل متهم بالاتجار فى مخدر الهيروين.

وأمرت المحكمة بمصادرت المخدر والسلاح الأبيض والدراجة النارية المضبوطين وألزمته المصاريف، وذلك في أحداث القضية رقم 12148 لسنة 2023 جنح مركز كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2440 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، حضوريًا، بمعاقبة



وكانت نيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحالت "م.خ"، 23 عامًا، بدون عمل، مقيم قرية شنو بمركز كفر الشيخ، لمحكمة الجنايات؛ لإجراء محاكمته عما أُسند إليه من اتهام.



وجاء في أمر الإحالة أنه في يوم 19 يوليو 2023 بدائرة كفر الشيخ، أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

ونص أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحًا أبيضًا "مطواة"، بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.