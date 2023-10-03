الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المُشدد 3 سنوات لمُتهم بترويج الهيروين

محكمة
محكمة

قضت محكمة  جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بترويج الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا: لعنة الدماء تُطارد مُجرم المدرسة الثانوية رغم مرور الأيام


 

txt

الأربعاء..استكمال مُحاكمة متهمي خلية العجوزة

txt

الحبس سنة مع الشغل لمُتهم بحيازة الميثامفيتامين

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانه سر محمد طه. 

 النيابة وجهت للمتهم بأنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، أحرزا بقصد الاتجار والتعاطي جوهر مخدر الهيروين.

 وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بأنه وأثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم، وجد المتهم يسير بسيارته عكس الاتجاه، وضبطه وتفتيشه عثر مع المتهم على كمية من مخدر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.

 

مواد متعلقة

الأربعاء..استكمال مُحاكمة متهمي خلية العجوزة

الحبس سنة مع الشغل لمُتهم بحيازة الميثامفيتامين

المُشدد 6 سنوات لمُتهم بحيازة الهيروين في القاهرة

المُشدد 3 سنوات لمُتهم بحيازة حشيش وسلاح أبيض بمدينة نصر

المُشدد 6 سنوات لمُتهم بحيازة الهيروين في مدينة نصر

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية ولاية الإسماعيلية

السجن المُشدد لمُتهمين بسرقة فتاة بالإكراه في مدينة نصر

غداً..محاكمة زوج مذيعة في واقعة وفاة مُواطن بسبب كلب

الجريدة الورقية