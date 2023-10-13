تأيد المشدد 10 سنوات لمتهم بالإتجار في الهيروين بالإسكندرية

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالإتجار في جوهر الهيروين المخدر، وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات الصادر ضده.



وكانت محكمة جنايات الإسكندرية عاقبت المتهم " أحمد.ع" وشريكه في تجارة الهيروين المخدر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وشريكه أنهما حازا وأحرزا بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدرا الهيروين في غير الأحوال المصرح بما قانوناً.

وعليه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من أحمد.ع و أشرف. ر بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما مائتي ألف جنيه عما أسند الهما ومصادرة المخدر و الأداة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.

وفي واقعة آخرى رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالاتجار في المواد المخدرة وأيدت حكم السجن لمدة 6 سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه في القليوبية.



وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي جوهر الهيروين المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

وعليه حكمت المحكمة، حضوريًا بمعاقبة المتهم عمار .إ بالسجن المشدد ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصورة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية .

وفي واقعة أخرى رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم أحدث عاهة مستديمة لمواطن بدمياط وأيدت حكم الحبس لمدة عام الصادر ضده.

وكانت محكمة جنايات دمياط أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم في قضية النيابة العامة رقم ١٦٢ دمياط الجديدة بالسجن لمدة عام وأيدت حكم الحبس الصادر ضده.



وتضمنت أوراق القضية أنه على أثر خلاف عائلى سابق بين شقيق المجنى عليه، والمتهم بدر بسبب الجيرة حيث إنهما يقطنا بذات العقار وحال عودة المجني عليه لمنزله عقب أدائه صلاة الجمعة أبصر شقيقه والمتهم نشبت بينهما مشادة كلامية وحال تدخله لفض الخلاف تعدى عليه المتهم باداه حجر قاصدا إيذائه فأحدث إصابته بالرأس ووقع مغشيا عليه، وقد تخلف لدية من جراء تلك الإصابة عاهة مستديمة متمثلة فى كسر بعظام الجمجمة وتقدر نسبتها بحوالي ( خمسة %) وقر المتهم هاربا، وقد توصلت تحريات المباحث إلى صحة ارتكاب المتهم للواقع.