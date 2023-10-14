موعد مباراة مصر والجزائر الودية والقناة الناقلة

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العربية والأفريقية إلى ملعب استاد هزاع بن زايد يوم الاثنين المقبل المتابعة المباراة الودية المرتقبة التي ستجمع بين منتخبي مصر والجزائر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الجزائر يوم الاثنين المقبل في المباراة الودية المرتقبة التي ستجمع بينهما ضمن معسكر الفراعنة في الإمارات خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويدخل منتخب مصر المباراة بقيادة المدير الفني روي فيتوريا متسلحًا بكامل نجومه وعلى رأسهم النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والنجم مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي.

موعد مباراة مصر والجزائر والقناة الناقلة

ستقام مباراة مصر والجزائر يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 5:00 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، 8:00 بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر ان تذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية، الحاصلة على حقوق بث اللقاء، كما ستذاع عبر قناة أون تايم سبورتس الرياضية المصرية.

مدرب الجزائر: مواجهة مصر ستكون صعبة وحماسية

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم صعوبة المواجهة التي تنتظر محاربو الصحراء يوم ضد منتخب مصر في إطار تحضيرات المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وقال بلماضي في تصريحات إعلامية اليوم: " منتخب مصر وصيف آخر نسخة لكأس أمم إفريقيا وبلغ التصفيات الأخيرة المؤهلة للمونديال.. ومواجهتها بكل تأكيد ستكون قوية".

وأضاف مدرب الجزائر: " مواجهة مصر ديربي عربي، يطغى عليه الحماس، منتخب مصر لديه خبرة كبيرة، ويشكل صعوبات بالنسبة لنا، لأن المنافس قوي بدنيًا وفنيًا ولديه إمكانات كبيرة".