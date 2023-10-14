مدرب الجزائر: مواجهة مصر ستكون صعبة وحماسية

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم صعوبة المواجهة التي تنتظر محاربو الصحراء يوم ضد منتخب مصر في إطار تحضيرات المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الجزائر يوم الاثنين المقبل في المباراة الودية المرتقبة التي ستجمع بينهما على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية ضمن معسكر الفراعنة بفترة التوقف.

وقال بلماضي في تصريحات إعلامية اليوم: " منتخب مصر وصيف آخر نسخة لكأس أمم إفريقيا وبلغ التصفيات الأخيرة المؤهلة للمونديال.. ومواجهتها بكل تأكيد ستكون قوية".

وأضاف مدرب الجزائر: " مواجهة مصر ديربي عربي، يطغى عليه الحماس، منتخب مصر لديه خبرة كبيرة، ويشكل صعوبات بالنسبة لنا، لأن المنافس قوي بدنيًا وفنيًا ولديه إمكانات كبيرة".

موعد مباراة مصر والجزائر والقناة الناقلة

ستقام مباراة مصر والجزائر يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 5:00 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، 8:00 بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر ان تذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية، الحاصلة على حقوق بث اللقاء، كما ستذاع عبر قناة أون تايم سبورتس الرياضية المصرية.