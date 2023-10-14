مدير منتخب مصر: هدف معسكر الإمارات مواجهة منتخبات التصنيف الأول والثاني

كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر، الهدف من إقامة معسكر الإمارات، بعد مواجهة المنتخب الزامبي، خلال أول أمس الخميس.

وأكد غرابة أن هدف معسكر الإمارات هو مواجهة منتخبات كبيرة في التصنيف الأول وأخري بالتصنيف الثاني والثالث.

وأوضح أن مجموعة مصر في كأس الأمم الإفريقية ليست سهلة، فالمنتخب الغاني منافس قوي، كما أن الجهاز الفني يقوم بتحضيراته قبل انطلاق الكان.

تصريحات غرابة

تحدث محمد غرابة، مدير منتخب مصر، في تصريحات نقلتها قناة "أون تايم سبورت"، فقال: "الهدف من معسكر الإمارات، هو أن نواجه منتخبات من التصنيف الثاني أو الثالث، كما فعلنا مع زامبيا، بالإضافة لمنتخب تصنيف أول وهو الجزائر".

وأردف: "مصر تواجدت في مجموعة ليست سهلة في كأس أمم إفريقيا، فالمنتخب الغاني يعد أقوى منافس".

وأكمل: "نبحث عن تحضير أنفسنا بصورة جيدة للفترة المُقبلة قبل كأس الأمم، والتفاصيل الصغيرة في كل شيء هي التي تصنع الفارق".

وأتم غرابة تصريحاته: "البرتغالي فيتوريا يحب أن يكون المعسكر مُغلقًا على الفريق والأجهزة الفنية والطبية والإدارية، فالأمر هذا يُريحه نفسيًا للغاية".

وأضاف: "جميعنا نعلم بعضنا البعض ونأكل سويًا ونتدرب أيضًا معًا، هناك بعض التفاصيل الصغيرة تُحدث اختلافًا وتصنع الفارق الكبير في البطولة".

الجدير بالذكر أن قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023 قد أوضعت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من غانا وموزمبيق والرأس الأخضر