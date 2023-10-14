حملة الجوازات الأجنبية في غزة يحتشدون بكثافة عند معبر رفح.. شاهد

تجمع مئات الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية عند معبر رفح الحدودي، على أمل أن يتمكنوا من المغادرة في اتجاه مصر.

واتفقت مصر وإسرائيل يوم السبت على السماح للمواطنين الأمريكيين بمغادرة قطاع غزة عبر حاجز رفح، الذي تم إغلاقه خلال الأيام القليلة الماضية بعد القصف الإسرائيلي.

ويعد معبر رفح هو المخرج الوحيد إلى العالم الخارجي الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، لكن المرور عبره يتطلب الإذن والدفع.

القاهرة ترفض

ورفضت السلطات المصرية يوم السبت السماح للمواطنين الأمريكيين والأجانب الآخرين بعبور حدود رفح على الأراضي المصرية، بحجة أن عبور الحدود يجب أن يسهل أيضا إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

ورفضت السلطات المصرية فكرة استخدام حاجز رفح للأجانب لمغادرة غزة".

وذكرت القناة أنه وفقا لمصادر مصرية، فإن "موقف مصر واضح، وهناك حاجة لتسهيل استيراد وعبور المساعدات إلى قطاع غزة".

وينتظر الفلسطينيون الأمريكيون فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر يوم السبت، بعد أن أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية تعليمات إلى العائلات يوم الجمعة لإبلاغها بأنه "يمكن فتح المعبر" بعد ظهر يوم السبت.

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