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الرئيس الأمريكي: نعمل مع الحلفاء لاستئناف تدفق المساعدات إلى غزة
السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حملة الجوازات الأجنبية في غزة يحتشدون بكثافة عند معبر رفح.. شاهد

حملة الجوازات الأجنبية
حملة الجوازات الأجنبية عند معبر رفح

تجمع مئات الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية عند معبر رفح الحدودي، على أمل أن يتمكنوا من المغادرة في اتجاه مصر. 

واتفقت مصر وإسرائيل يوم السبت على السماح للمواطنين الأمريكيين بمغادرة قطاع غزة عبر حاجز رفح، الذي تم إغلاقه خلال الأيام القليلة الماضية بعد القصف الإسرائيلي. 

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مصر تطالب إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من معبر رفح

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الخارجية: استمرار فتح معبر رفح للوفاء بالاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة (شاهد)

ويعد معبر رفح هو المخرج الوحيد إلى العالم الخارجي الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، لكن المرور عبره يتطلب الإذن والدفع.

القاهرة ترفض

ورفضت السلطات المصرية يوم السبت السماح للمواطنين الأمريكيين والأجانب الآخرين بعبور حدود رفح على الأراضي المصرية، بحجة أن عبور الحدود يجب أن يسهل أيضا إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية. 

ورفضت السلطات المصرية فكرة استخدام حاجز رفح للأجانب لمغادرة غزة". 

 

وذكرت القناة أنه وفقا لمصادر مصرية، فإن "موقف مصر واضح، وهناك حاجة لتسهيل استيراد وعبور المساعدات إلى قطاع غزة".

وينتظر الفلسطينيون الأمريكيون فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر يوم السبت، بعد أن أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية تعليمات إلى العائلات يوم الجمعة لإبلاغها بأنه "يمكن فتح المعبر" بعد ظهر يوم السبت.

 

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