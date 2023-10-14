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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حركة حماس: الاحتلال الإسرائيلي هدفه تهجير الفلسطينيين من غزة

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

 

غزة

وأضاف إسماعيل هنية، خلال كلمة له منذ قليل، والتي أذاعتها فضائية "القاهرة الإخبارية":"الفلسطينيون متمسكون ببيوتهم ومساجدهم، وأحيي تلك المسيرات التي خرجت تحت القصف والطيران لتهتف للمقاومة وكتائب القسام".

 

وتابع: "نحن باقون في وطننا ما بقي الزعتر والزيتون، نعم هذا موقف يسجل في سجل الشرف والبطولة، وغزة تحت حمم من نار تقول كلمتها التاريخية، وتثبت حق شعبها في الكرامة والعزة".

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