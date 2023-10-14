حركة حماس: الاحتلال الإسرائيلي هدفه تهجير الفلسطينيين من غزة

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

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وأضاف إسماعيل هنية، خلال كلمة له منذ قليل، والتي أذاعتها فضائية "القاهرة الإخبارية":"الفلسطينيون متمسكون ببيوتهم ومساجدهم، وأحيي تلك المسيرات التي خرجت تحت القصف والطيران لتهتف للمقاومة وكتائب القسام".

وتابع: "نحن باقون في وطننا ما بقي الزعتر والزيتون، نعم هذا موقف يسجل في سجل الشرف والبطولة، وغزة تحت حمم من نار تقول كلمتها التاريخية، وتثبت حق شعبها في الكرامة والعزة".