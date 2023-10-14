جيماريش يحلم باللعب في برشلونة..تفاصيل بند سري يقربه من البرسا

يسعى البرازيلي برونو جيماريش لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، للانتقال إلى صفوف نادي برشلونة في أقرب فرصة لتحقيق حلمه.







يأتي ذلك رغم تجديد جيماريش، عقده مع نيوكاسل يونايتد لكنه مازال يريد اللعب بقميص البرسا.



ويريد جيماريش اللعب ضمن صفوف برشلونة، وأبدى اهتمامه بالرحيل إلى صفوفه في أقرب فرصة، وهو ما أكدت التقارير الصحفية أن اللاعب يحلم بالتواجد داخل أسوار كامب نو في يوم من الأيام.



وتابعت أن جيماريش وضع بندا في عقده خاص بنادي برشلونة يسهل عليه عملية انتقاله، خلال تجديد عقده مع برشلونة.



وواصلت التقارير، أن البند الذي وضع في عقده ينص على أنه إذا أرادت برشلونة التوقيع مع النجم البرازيلي، سيحتاج برشلونة لتفعيل هذا البند مقابل 65-70 مليون يورو ما يجعل عملية الانتقال أسهل للنادي الكتالوني حينما يريد جيماريش ذلك.



وكان جيماريش انتقل إلى صفوف نيوكاسل يونايتد في مطلع العام الماضي، ويأتي رغم ذلك حرص النادي الإنجليزي بإدارته الجديدة بتمويل صندوق الاستثمار السعودي، على تمديد عقد نجمه البرازيلي في العام الجاري ليصبح لاعبا معهم حتى صيف عام 2028.

