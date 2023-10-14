عاجل
الزمالك يتقدم بتظلم لرابطة الأندية بشأن عقوبة محمد عواد
السبت 14 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جيماريش يحلم باللعب في برشلونة..تفاصيل بند سري يقربه من البرسا

نيوكاسل
نيوكاسل

يسعى البرازيلي برونو جيماريش لاعب نيوكاسل  يونايتد الإنجليزي، للانتقال إلى صفوف نادي برشلونة في أقرب فرصة لتحقيق حلمه.
 

txt

السعودية تستحوذ على نادي أوروبي جديد بعد نيوكاسل يونايتد

txt

نيوكاسل يسقط في فخ التعادل أمام وست هام ويتخطى مانشستر يونايتد

txt

مدرب نيوكاسل: قادرون على اعتلاء قمة أندية العالم



يأتي ذلك رغم تجديد جيماريش، عقده مع نيوكاسل يونايتد لكنه مازال يريد اللعب بقميص البرسا.

ويريد جيماريش اللعب ضمن صفوف برشلونة، وأبدى اهتمامه بالرحيل إلى صفوفه في أقرب فرصة، وهو ما أكدت التقارير الصحفية أن اللاعب يحلم بالتواجد داخل أسوار كامب نو في يوم من الأيام.

وتابعت أن جيماريش وضع بندا في عقده خاص بنادي برشلونة يسهل عليه عملية انتقاله، خلال تجديد عقده مع برشلونة.

وواصلت التقارير، أن البند الذي وضع في عقده ينص على أنه إذا أرادت برشلونة التوقيع مع النجم البرازيلي، سيحتاج برشلونة لتفعيل هذا البند مقابل 65-70 مليون يورو ما يجعل عملية الانتقال أسهل للنادي الكتالوني حينما يريد جيماريش ذلك.

وكان جيماريش انتقل إلى صفوف نيوكاسل يونايتد في مطلع العام الماضي، ويأتي رغم ذلك حرص النادي الإنجليزي بإدارته الجديدة بتمويل صندوق الاستثمار السعودي، على تمديد عقد نجمه البرازيلي في العام الجاري ليصبح لاعبا معهم حتى صيف عام 2028.
 

مواد متعلقة

السعودية تستحوذ على نادي أوروبي جديد بعد نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يسقط في فخ التعادل أمام وست هام ويتخطى مانشستر يونايتد

مدرب نيوكاسل: قادرون على اعتلاء قمة أندية العالم

نيوكاسل يتفوق على باريس سان جيرمان بثنائية في الشوط الاول

ناصر الخليفي يحضر مباراة باريس سان جيرمان و نيوكاسل يونايتد "شاهد"

تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

مبابي في الهجوم.. تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نيوكاسل بدوري الأبطال

الليلة.. باريس سان جيرمان يلتقي نيوكاسل خارج الديار بدوري أبطال أوروبا
الجريدة الورقية