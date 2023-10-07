مدرب نيوكاسل: قادرون على اعتلاء قمة أندية العالم

تحدث مدرب نادي نيوكاسل الإنجليزي إدي هاو عن قدرة فريقه في الوصول لمنطقة بعيدة عالميا.

وقال إدي هاو لدى فريقه القدرة أن يصبح في نهاية المطاف أكبر ناد في العالم.

وأكد فريق هاو ظهوره كقوة فعلية في دوري أبطال أوروبا بفوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي 4-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات الأربعاء الماضي.

وكان الفوز إعلان نيات صريحاً من نيوكاسل في أول موسم له في المسابقة القاريّة الأم التي يشارك فيها للمرة الأولى منذ 20 عاماً.

ولم يُخف رئيس نادي نيوكاسل ياسر الرميان طموحه على المدى الطويل، قائلاً في الفيلم الوثائقي "نحن نيوكاسل يونايتد" الذي نُشر مؤخراً، إنه يريد جعل النادي الرقم واحد في العالم.

وأقرّ هاو الذي تحدث إلى الرميان بعد مباراة سان جيرمان، إن فريقه ما زال بعيداً عن قوة وهيبة أندية مثل نادي العاصمة الفرنسية ومانشستر سيتي وريال مدريد الإسباني أو بايرن ميونخ الألماني.

وقال لسنا النادي الرقم واحد في العالم في الوقت الحالي لكننا قادرون مستقبلا.

وأضاف: علينا أن نحاول العمل على تحقيق ذلك، وهذه الأشياء تستغرق وقتاً، لا توجد عصا سحرية أن تكون ذكياً وتتخذ قرارات جيدة وتعمل بجد كل يوم، إذا كان هذا هو الهدف النهائي، فسنبذل قصارى جهدنا لمحاولة تحقيق ذلك.

وقال: علينا أن نتحلى بالهدوء وندرك أننا في المراحل الأولى من الموسم. لدينا الكثير لنثبته قبل أن نتمكن من قول أي شيء عمّا فعلناه.

وأكمل هاو: لقد وضعنا أنفسنا للتو في موقع جيد في مجموعتنا في دوري أبطال أوروبا، وما زلنا نعمل على صياغة مركزنا في الدوري الإنجليزي الممتاز.