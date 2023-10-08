نيوكاسل يسقط في فخ التعادل أمام وست هام ويتخطى مانشستر يونايتد

حسم التعادل الإيجابي بين نيوكاسل يونايتد وست هام بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي.

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تمكن وست هام يونايتد من تسجيل هدف التقدم من خلال توماس سوسبك في الدقيقة 8 بصناعة إميرسون.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم وست هام على نظيره نيوكاسل بهدف دون رد.

بدأ في الشوط الثاني نيوكاسل الضغط على دفاعات وست هام يونايتد لتسجيل هدف التعادل في اللقاء المرتقب.

وفي الدقيقة 57 سجل أليكسندر إيساك هدف التعادل في شباك ويست هام، وفي الدقيقة 62 تمكن إيساك من تسجيل الهدف الثاني بصناعة كيران.

وسجل محمد قدوس الهدف التعادل لصالح وست هام في شباك نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 89 بصناعة فلاديمير كوفال.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بين نيوكاسل وست هام بهدفين لكل فريق على ملعب لندن الأولمبي.

بهذه النتيجة، رفع وست هام يونايتد من رصيده إلى النقطة 14 محتلا المركز السابع برصيد 14 نقطة، فيما رفع أيضًا نيوكاسل من رصيده عند النقطة 13 محتلا المركز الثامن.