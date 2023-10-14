تأكد غياب النجم السعودي الدولي سالم الدوسري نجم نادي الهلال عن لقاء الزعيم أمام الحزم، والذي يجمع الطرفين ضمن مواجهات الجولة العاشرة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد الملك سعود الدولي.

غياب سالم الدوسري عن مواجهة الهلال والحزم

اتفق سالم الدوسري مع الجهاز الفني وإدارة النادي على الغياب عن مواجهة الهلال ضد الحزم المقرر لها ضمن مواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويأتي السبب في ذلك لالتزامه بحضور المؤتمر الصحفي ضمن الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الآسيوي.

من المقرر أن تقام مباراة الهلال والحزم في كأس خادم الحرمين يوم 30 من شهر أكتوبر الجاري، حيث ينتقل اللاعب من الرياض إلى الدوحة العاصمة القطرية، حيث يقام حفل إعلان الفائز بجوائز الأفضل في القارة.

ينافس سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا مع الدولي القطري المعز علي نجم الدحيل، واللاعب الأسترالي ماثيو ليكي مهاجم إنجولشتادت الألماني، على جائزة الأفضل في عام 2022.

وينافس سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي الأولمبي على جائزة أفضل مدرب في قارة آسيا، ليتواجد ثنائي سعودي في الحفل.