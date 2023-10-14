مبادرة الحكومة تطفئ لهيب أسعار الأرز

تشهد أسعار الارز اليوم السبت استقرارًا ملحوظًا في الاسواق بالتزامن مع بدء تطبيق مبادرة الحكومة لخفض الاسعار والتي تصل إلى 25% لمدة ستة أشهر لسبعة سلع أساسية.

وتراوح سعر كيلو الأرز السائب من 22 إلى 25جنيهًا.

وبلغ سعر الارز المعبأ إلى ما بين 30 إلى 35 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الأرز الشعير من 13 إلى 14 ألف جنيهًا.

وقد بدأت اليوم مبادرة الحكومة لخفض السلع بالتعاون مع الجهات المعنية بتخفيضات تتراوح بين 15 و25% ، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على تخفيض 15% على الدواجن المجمدة، والحية، والبيض، حيث شملت المبادرة أيضًا السكر والزيت والعدس والارز والمكرونة

تراجعت أسعار الزيت اليوم السبت وذلك بالتزامن مع انطلاق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، ولمدة ستة أشهر، والتي تتضمن نسب تخفضيات تصل إلى 25%، ومن المقرر ان تطفئ مبادرة الحكومة غليان الزيت.