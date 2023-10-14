السبت 14 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مبادرة الحكومة تطفئ لهيب أسعار الأرز

الارز
الارز

تشهد أسعار الارز اليوم السبت استقرارًا ملحوظًا في الاسواق بالتزامن مع بدء تطبيق مبادرة الحكومة لخفض الاسعار والتي تصل إلى 25% لمدة ستة أشهر لسبعة سلع أساسية.

txt

أهالى الدقهلية يشكون من الأدخنة الناتجة عن حرق قش الأرز

txt

جولة ميدانية لمراقبة منظومة قش الأرز بـ الدقهلية والقليوبية والشرقية

 وتراوح سعر كيلو الأرز السائب من 22 إلى 25جنيهًا.

 وبلغ سعر الارز المعبأ إلى ما بين 30 إلى 35 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الأرز الشعير من 13 إلى 14 ألف جنيهًا.

وقد بدأت اليوم مبادرة الحكومة لخفض السلع بالتعاون مع الجهات المعنية بتخفيضات تتراوح بين 15 و25% ، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على تخفيض 15% على الدواجن المجمدة، والحية، والبيض، حيث شملت المبادرة أيضًا السكر والزيت والعدس والارز والمكرونة

تراجعت أسعار الزيت اليوم السبت وذلك بالتزامن مع انطلاق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، ولمدة ستة أشهر، والتي تتضمن نسب تخفضيات تصل إلى 25%، ومن المقرر ان تطفئ مبادرة الحكومة غليان الزيت.

مواد متعلقة

حصاد 154 ألف فدان أرز بقرى الشرقية

"المزارعون" يحرصون على الاستفادة من منظومة تجميع وتدوير قش الأرز في صناعة الأعلاف

حصاد 90 ألف فدان من محصول الأرز بالشرقية

البيئة: جولات ميدانية بمحافظات منظومة قش الأرز

يوم حصاد زراعي لحقل إرشادي مزروع بمحصول الأرز صنف سوبر 300 بقرية تل محمد

حضري أرز فاهيتا بالروبيان صحية ولذيذة

الجريدة الورقية