أهالى الدقهلية يشكون من الأدخنة الناتجة عن حرق قش الأرز

إعتاد مزارعو محصول الأرز بالدقهلية منذ سنوات طويلة التخلص من قش الأرز بحرقه داخل الأرض بعد الانتهاء من موسم الحصاد، الأمر الذى يتسبب فى تصاعد كميات كبيرة من الأدخنة التى تغطي السماء، بالإضافة إلى التلوث الناتج عن عوادم السيارات وحرق القمامة والمخلفات وغيرها، مما يؤدى إلى انتشار السحابة السوداء التى كانت تغطى سماء مصر.

وطالب مواطني الدقهلية مسئولى الزراعة بتكثيف الحملات التوعوية والإرشادية لللفت الأنظار إلى كيفية الاستفادة من قش الأرز كعلف للحيوان، وكذلك مسئولى البيئة والمحافظة ، لتوفير المعدات والآلات الحديثة لكبس وفرم القش وإعطاء حافز لمن يقوم بتدوير قش الأرز وعدم حرقه، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفين وضرورة تنفيذا للقرار رقم 932 لسنة 2023 للتصدى لظاهرة حرق قش الارز والتصدى لنوبات تلوث الهواء التى كان لها أثر سيئ على الصحة العامة حيث يزيد الحرق من نسبة أمراض الصدر والحساسية و التهاب الحلق و الحنجرة إلى 5 أضعاف.

وفى هذا السياق يقول يقول الدكتور بهاء البلتاجي استشاري الباطنة والأمراض الصدرية إن مشكلة قش الأرز مشكلة كبيرة وواحدة من المشاكل البيئية، التى تساهم وتزيد من مشاكل وحساسية الشعب الهوائية "الربو الشعبى"، وأيضًا لها تأثير ضار على مرضى السدة الرئوية المزمنة، وقال إن الدخان و العوادم المنبعثة من حرق قش الأرز تنتقل إلى مئات الكيلومترات عن مكان الحرق، وتعتبر سببا مباشرا لتفاقم الأعراض وشدة المرض فى الحالات السابق ذكرها، وهذا يؤدى إلى تأثير سلبى على الاقتصاد القومى،وذلك نتيجة لزيادة استعمال الأدوية، التى تعالج هذه الأمراض أو احتياج هؤلاء المرضى لدخول المستشفيات، وربما يؤدي إلى العلاج فى الرعاية المركزة، وأيضا فإن تأثير الحالة المرضية بالسلب على إنتاجية وقدرات هؤلاء المرضى وغيابهم عن عملهم وتكرار تغيب الأطفال عن مدارسهم، ولذلك نناشد كل الأطراف المسؤولة لإيجاد حل للقضاء على هذه الظاهرة السلبية المتكررة منذ أعوام.

وطالب "الدكتور بهاء البلتاجي " المرضى الذين يعانون من الأمراض السابق ذكرها تجنب التعرض لهذه الأدخنة وإذا كان خروجهم ضروريا يضعون"ماسك" أو منديلا مبللا بالماء على الفم والأنف أواشار البلتاجى إلى ضرورة الانتظام فى تناول الأدوية عامة وخصوصا فى هذه الفترة، ونصح البلتاجى المرضى بأنه عند الشعور بزيادة فى الأعراض عليهم بالتوجه فورا للمستشفى أو الطبيب المتخصص ودائما ما نربط أسباب أمراض الجهاز التنفسي بالتعرضللتدخين، ولكن يجب ألا نغفل أن التلوث البيئي من أهم أسباب المرض وزيادة أعراضه وعند وجود تلوث خارجى يتم إغلاق النوافذ وأفضل المشروبات لمرضى الحساسية هو الينسون أو التيليو وأوراق الجوافة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد الشريعى استشارى الأنف والأذن والحنجرة أن السحابة السوداء هى تعبير مجازي عن الدخان الكثيف الذي يملأ الأجواء فى فترة حصاد نبات الأرز حيث يلجأ المزارعون إلى حرق قش الأرزو ينتج عن عملية الحرق دخان هذا الدخان بكل ما يحتويه يؤثر تأثير مباشر على الجهاز التنفسي بصفة عامة وخاصة على الأنف والحلق والحنجرة لأنه يدخل بكامل عناصره داخل فتحات الأنف و المريض يستنشق هذا الدخان ايضا ليدخل الىى الحنجرة وباقى الجهاز التنفسى فيعمل على اثارة الطبقة المخاطية المبطنة للأنف مما يسبب التهابات شديدة جدا وزيادة إفرازات الأنف والتي تكون محملة بالأتربة ومكونات الدخان الناتج عن الحرق ويظهر هذا من اللون الغامق لهذه الإفرازات وتكون هذه الالتهابات شديدة مما يسبب عدم قدرة على التنفس (كتمة) والصداع الشديد وسيلان الأنف ووجع بمقدمة الرأس ومما يترتب عليه من ضعف عام واحيانا السخونة

أما بالنسبة للحلق و الحنجرة في الالتهابات لا تقل ضررا عن التهابات الأنف فالمريض يشعر بوجع شديد بالحلق واختناق بالحلق والحنجرة مع احتمال حدوث بحة وتغير فى طبقة الصوت واحيانا احساس بالاختناق والذي يتطور فى بعض الحالات يحتاج المريض الى الذهاب الى المستشفى لتلقي العلاج فورا.

وتابع “ الشريعى ” ان يتجنب المواطن وخاصة اذا كان مريض بالحساسية هذا الدخان ويبتعد عن أماكن حرق القش تماما واذا تعرض لها وحدثت له بعض المضاعفات ان يتوجه لاقرب مستشفى او طبيب انف واذن وحنجره لتلقى العلاج فى اقرب وقت.