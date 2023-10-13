جولة ميدانية لمراقبة منظومة قش الأرز بـ الدقهلية والقليوبية والشرقية

استكملت قيادات وزارة البيئة، اعمال الرصد الميدانى لمواقع قش الارز بمحافظات المنظومة ، وذلك فى اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،بتكثيف حملات التفتيش والمرور على المحاور والمتابعة المستمرة والميدانية لأعمال منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، والحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، والحد من الانبعاثات الناتجة عن الصناعات الصغرى كالفواخير ومكامير الفحم

وقد قام كلا من الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتورة شيرين فكري مساعد وزيرة البيئة ،والدكتور محمد فاروق رئيس وحدة الفحم بوزارةالبيئة، وهدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة، و حسام أمين رئيس فرع جهاز شئون البيئة للقاهرة الكبرى،و محمود بسيونى مسئول ملف السحابة السوداء ، بالمرور على محاور عمل منظومة قش الأرز، بالمحافظات المعنية بزراعة الأرز وذلك لمعاينة مواقع التجميع ورصد أى مواقع للحرق المكشوف، ومعاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات .

وفى هذا الصدد قام الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، يرافقه عدد من قيادات وزارة الزراعة بجولة ميدانية لمتابعة منظومة جمع المتبقيات الزراعية بمحافظة الدقهلية ، حيث تم تفقد مواقع التجميع و أعمال جمع وكبس قش الأرز بمراكز اجا، والسنبلاوين، وميت غمر، وخلال الجولة تم رصد عدد من الحرائق وتم السيطرة عليها بمساعدة الحماية المدنية والمزارعين، وتم تحرير ١٠ محاضر وأتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة تجاه المخالفين ،كما تابع ابو سنة خلال الجولة مدى التزام الصناعات الصغرى بمحافظة الدقهلية بقرارات الحد من الانبعاثات، وتبين أثناء المرور وجود انبعاثات كثيفة من احد المسابك تبين انه غير مرخص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حياله.

جولة ميدانية لمراقبة منظومة قش الأرز

كما التقى رئيس جهاز شئون البيئة بعدد من المزارعين واستمع إلى المشكلات التى تواجههم، وحرص على توعيتهم بضرورة وجود طفايات حريق بالموقع ورص البالات بطريقة آمنة تسمح بالتدخل في حالة حدوث حريق وذلك طبقاً لإشتراطات محددة لتلك المواقع ،وتوعيتهم بأضرار الحرق المكشوف للمخلفات الزارعية ، وكيفية الاستفادة من القش .

ومن ناحية أخرى قامت الدكتورة شيرين فكري مساعد وزيرة البيئة، يرافقها الاستاذ حسام أمين رئيس فرع جهاز شئون البيئة للقاهرة الكبرى بالمرور علي محافظة القليوبية طريق بنها الزراعي ، وخلال المرور تم رصد حريق ببعض التراكمات للمخلفات وتم السيطرة عليها واطفاءها بمساعدة المواطنين ،كما تم رصد حريق بمخلفات علي مصرف اجهور طريق خط ١٢ ، وعلى الفور تم السيطرة عليه ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه احد المواطنين المتسبب بإشعال الحريق، كما تم رصد والسيطرة على حريق بمخلفات متراكمة بقرية شبرا هارس مركز طوخ ، وايضا السيطرة على حريق بتراكم حطب بعزبة دار الديري، وتم السيطرة عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه.

كما قامت الدكتورة شيرين فكري والدكتور محمد فاروق رئيس وحدة الفحم بوزارة البيئة، يرافقهما مسئولى هيئة التنمية الصناعية ومعمل الفرع الإقليمى بالقاهرة ،بتفقد أوضاع مكامير الفحم بأجهور الكبرى، وتم رصد بعض المخالفات بعدد من المكامير ومنها فتح الابواب مما يتسبب في تلوث الهواء المحيط بالأدخنة،وتهالك جسم المكموره، وتم التنسيق لإعداد تقرير بالملاحظات ومراجعة الاشتراطات البيئية لتلك المكامير وتحديثها،وجارى العمل على مراجعة موقف مكامير الفحم المطورة للتوافق مع الاشتراطات و الموافقات البيئية لها وتحديث الاشتراطات البيئية لها.

جولة ميدانية لمراقبة منظومة قش الأرز

وفى سياق متصل قام الأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والأستثمار والدعم المؤسسى بالمرور على طريق مصر اسكندرية الزراعى فى نطاق محافظتى البحيرة والغربية ،حيث تم رصد بعض حالات حرق مخلفات زراعية وتم توجيه المحور لإطفاء الحرائق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

و استكمل مساعد الوزيرة جولته بالمرور على محور شبرا بنها الحر ، و محور الطريق الدائرى بداية من شبرا الخيمة حتى المريوطية ، حيث تم رصد بعض حرائق المخلفات الزراعية والبلدية تم التعامل معها بالتنسيق مع غرفة طوارئ المحافظة والحماية المدنية ، كما تم أتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وعلى جانب آخر قامت الاستاذة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة ،و الاستاذ محمود بسيونى مسئول ملف السحابة السوداء وبمشاركة ممثلى وزارة الزراعة والمحليات ، بالمرور على عدد من محاور المنظومه منها محور مركز ميت غمر بالمنصورة، حيث تم رصد تراكمات لمخلفات بناء ومخلفات بلدية على طريق ميت غمر - الزقازيق وتم التنسبق مع الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة والمحليات لرفع التراكمات وجارى المتابعة ، وايضا تم المرور على محور مينا القمح ، وتم السيطرة على احد الحرائق المرصودة ، وتحرير محاضر بالواقعة، كما تم المتابعة على طريق بنها الحر المتجه للقاهرة ،وتبين استقرار الاوضاع وعدم وجود حرائق.

وحرصاً من وزارة البيئة على الحد من التلوث وتحسين جودة الهواء فى كافة أنحاء الجمهورية نفذ جهاز شئون البيئة بمحافظة السويس حملة مروريه لفحص عوادم المركبات بميدان العوايد منطقة المثلث ،بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ،حيث تم فحص عادم ١٥ سيارة تعمل بالبنزين تبين منها مطابقة عدد ٥ سيارات ومخالفة عدد ١٠ سيارات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة ،وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمه حيال المخالفين ، وقد تم خلال الحملة تنفيذ حملة توعية بيئية لسائقى السيارات بأهمية ضبط العوادم وعمل الصيانة الدورية ، للحد من الانبعاثات الناتجة عنها حفاظا على البيئة وصحة المواطنين ،ويستمر فرع السويس فى تكثيف حملات فحص العوادم بشكل دوري للحد من انبعاثات ملوثات الهواء الناتجة عن عادم المركبات.