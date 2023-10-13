ضبط 77 كرتونة سجائر مجهولة المصدر

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملتها الأمنية المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق لا سميا مجال تجميع السجائر وحجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية، بالإشتراك مع مديرية أمن الغربية من ضبط "سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط" حال قيادته سيارة نقل بدائرة قسم شرطة ثان طنطا وبداخلها 77 كرتونة سجائر بإجمالى "38500" عبوة سجائر بدون مستندات أو فواتير تدل على مصدرها .

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات والمتهم و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بينما تستمر أجهزة وزارة الداخلية‘ في تكثيف جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين – لهما معلومات جنائية ، أحدهما "محبوس حالياً على ذمة التحقيق فـى قضيتى " نصب " - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى استقطاب المواطنين راغبى الحصول على المستندات المزورة والمُثبت بها بيانات "خلافاً للحقيقة" حيث يقوما بإصطناعها وتزويرها نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط الآخر، وبحوزته (39 خاتم شعار الجمهورية مقلدين لهيئات وجهات مختلفة - 13 أكلاشيه منسوبة لجهات وهيئات مختلفة – عدد من الأصول والصور الضوئية لشهادات ومستندات "مزورة ومعدة للتزوير" - 2 حبارة) ، وكذا (عدد من الأقراص المخدرة) ، وبمواجهته اعترف بإرتكابه لوقائع تزوير باستخدام المضبوطات وأضاف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.