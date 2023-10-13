الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 7 قضايا تهرب ضريبي من الجمارك

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

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فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

 

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (7) قضايا.

 

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.

 

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.

 

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2374) مخالفة مرورية متنوعة. 

 

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (39) قضية.

 

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (290) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

 

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط قضية.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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