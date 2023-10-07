السبت 07 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

نتائج مُبهرة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية

حملة أمنية
حملة أمنية

كثفت أجهزة قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية جهوها خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

اقرا أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها

txt

الإيقاع بعصابة الإتجار في النقد الأجنبي بالمنوفية

txt

ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين


 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:ضبط (5) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد:ضبط (1) قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2461) مخالفة مرورية متنوعة. 

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (39) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (260) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (3) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

مواد متعلقة

الإيقاع بعصابة الإتجار في النقد الأجنبي بالمنوفية

ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين

ضبط 38,55 طن أسمدة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية

القبض على عاطلين بالأقصر تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة

الإيقاع بعنصر إجرامي بالشرقية بحوزته سلاح ناري

ضبط تاجر مُخدرات بالدقهلية وبحوزته كمية من المواد المخدرة

ضباط مطروح يعيدوا سيارة ملاكي لصاحبها

أمن القاهرة يضبط تجار عملة أجانب في الحي الراقي
الجريدة الورقية