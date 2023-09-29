الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وزارة الداخلية تكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بقيادة سيارة مطموس لوحتها بالقاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية، بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

 

بالفحص أمكن تحديد قائد السيارة وتبين أنه ( سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة ).. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها "منتهية التراخيص" وتبين وجود طمس بلوحاتها الخلفية والأمامية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه خشية رصده من كاميرات الرادار والتهرب من المخالفات المرورية.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله.

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