النقل: إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية يسبب حرائق وحوادث

أكدت وزارة النقل، في بيان لها، أصدرته اليوم الجمعة، أن إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية يسبب حرائق وحوادث وإزهاقًا لأرواح المواطنين وإتلافًا للممتلكات العامة، وتعطيلًا لمسير القطارات وأضرارًا بالبيئة والصحة العامة.

جاء ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل، تحت عنوان "سلامتك تهمنا" لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

وخلال بيان اليوم الجمعة ناشدت وزارة النقل المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية، أو في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وأزهاقًا لأرواح المواطنين وإتلافًا للممتلكات العامة وتعطيلًا لمسير القطارات وأضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، وبالمظهر الحضاري الذي أصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها المنظومة في عناصرها كافة، التي انعكست بدورها على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وأوضح البيان، أن السكة الحديد ملكية عامة للشعب، وأن مسئولية الحفاظ عليها مسئولية مشتركة بين الهيئة، التي تنفذ مشروعات ضخمة لتحسين الخدمات المقدمة، وتقديم التسهيلات للركاب كل خلال تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة وبين المواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة، والبعد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، التي تسبب أضرارًا جسيمة للمواطنين ولممتلكات هيئة السكك الحديدية.