توقيع مذكرة تفاهم بشأن المرحلة الثانية من دراسات مشروع الخط السادس للمترو

التقى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل بالسفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتي لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

في بداية اللقاء أشاد الوزير بالتعاون الايجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات السكك الحديدية و مترو الانفاق وكذلك التعاون بين الوزارة وعدد من الشركات الفرنسية لتنفيذ مشروعات عملاقة في مصر مثل التعاون القائم مع شركة فينسي الفرنسية في انشاء الخط الثالث للمترو وكذلك التعاون المخطط مع الستوم الفرنسية لانشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كافة صناعات السكك الحديدية المختلفة ( وحدات متحركة – أنظمة كهروميكانيكية " إشارات / إتصالات / قوى كهربائية / نظم تحكم " ) والمخطط توقيع العقد الخاص به في مؤتمر TRANSMEA2023 نوفمبر القادم مشيرا الى ان هذ العقد يعتبر احد اهم العقود بين الجانبين وخطوة عملاقة في مجال التعاون المشترك في قطاع النقل.

كما اشاد الوزير بالتعاون القائم بين وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل عدد من مشروعات النقل مثل شركة RATP الفرنسية التي تقوم بادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، وشركة CMA التي تقوم بإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية مؤكدا ان هذا التعاون المثمر بين الجانبين في مجال النقل يجسد العلاقات القوية بين مصر وفرنسا والشعبين المصري والفرنسي والرئيسيين المصري والفرنسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

ومن جانبه اكد السفير الفرنسي بالقاهرة عن سعادته بزيارة وزارة النقل المصرية في العاصمة الادارية الجديدة التي وصفها بانه عمل هندسي يدعو للابهار ووجه السفير الفرنسي الشكر لوزير النقل المصري على التعاون المثمر بين الجانبين في مجال النقل مؤكدا ان هناك شراكة استراتيجية قوية بين مصر وفرنسا تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وان مجال النقل يعتبر عنصرا رئيسا وهاما في هذه الشراكة وان الجانب الفرنسي فخور بهذا التعاون مع الجانب المصري وبمشاركة فرنسا في تطور وازدهار البنية التحتية والنقل في مصر واستعرض الجانبان تقدم الاعمال في عدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها مثل مشروع توريد 55 قطار مكيف جديد للخط الاول للمترو والذي يدخل ضمن خارطة الطريق المشتركة لمشروعات مترو الانفاق بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية حيث تم اعتماد الالوان للشكل الداخلي والخارجي للقطارات وتم مراجعة التصميمات المبدئية للانظمة ومعدات القطارات وجاري حاليا عقد اجتماعات للمختصين من الجانبين لمناقشة التصميمات التفصيلية تمهيدا لبدء اعمال الاختبارات الاولية لاجزاء القطارات بالمصنع كما تم التباحث حول آخر المستجدات الخاصة بمشروعي كهربة خط سكة حديد وتحويه الى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل حيث تساهم الوكالة الفرنسية بجزء من تمويل المشروعين وعقب الاجتماع شهد الفريق مهندس وزير النقل والسفير الفرنسي بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بشان المرحلة الثانية من دراسات الخط السادس بين الهيئة القومية للانفاق و إتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية (ايجيس ريل - سيتك) بقيادة شركة إيجيس ريل الفرنسية حيث قام بتوقيع المذكرة من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور / طارق جويلي – رئيس مجلس إدارة الهيئة ومن جانب الشركة الفرنسية / محمد بن مسعود ممثلاً عن شركة إيجيس ريل ، وماتيو اوجيرو ممثلاً عن شركة سيتك.

أشار وزير النقل الى أن تمويل هذه المرحلة من الدراسات يأتى ضمن خارطة الطريق الموقعة بين وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية ووزارة النقل المصرية والمتضمن قيام الخزانة الفرنسية بتمويل هذه الدراسة بمنحة بقيمة 8 مليون يورو ، إضافة إلى أن التعاون في هذه المرحلة يأتى فى إطار دعم ‏العلاقات ‏ بين البلدين التى تقوم على روابط تاريخية عميقة تستند إلى الصداقة والثقة المتبادلة. مضيفا أن توقيع هذه المذكرة لتنفيذ المرحلة الثانية من دراسة الخط السادس ومدتها 18 شهر تأتى كإستمرارية للمرحلة الأولى من الدراسة وذلك لإعداد الدراسات التفصيلية والتصميم المبدئي ومتطلبات المشروع والمواصفات الفنية ومستندات الطرح للمشروع وتقييم عروض المقاولين ، وإنهاء التعاقد لكل من الأعمال المدنية وأعمال الأنظمة والسكة والوحدات المتحركة كما سيقوم الاستشاري بإعداد وتجميع المستندات، والتي ستكون مطلوبة للاتفاق بين الحكومتين لاستراتيجية تمويل المشروع. كما أكد الوزير أن تنفيذ الخط السادس للمترو يأتى ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستكمال شبكة خطوط مترو الانفاق أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة والذي يمتد في مسارموازى للخط الأول "العمود الفقري" ‏للشبكة لتخفيف العبء عنه ،وتسهيل حركة تنقل المواطنين حيث يمتد من منطقة الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائرى حتى المعادي الجديدة بطول 34 كم ويشتمل على 26 محطة ويتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة الدمرداش ومع الخط الثالث في محطة العباسية ومع الخط الرابع.



