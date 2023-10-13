الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كفة متوازنة بين فرنسا وهولندا في تاريخ المواجهات

فرنسا وهولندا
فرنسا وهولندا

يلتقي منتخب فرنسا  مع نظيره هولندا اليوم الجمعة على ملعب يوهان كرويف أرينا ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية، بتصفيات يورو 2024 في التاسعة إلا ربعا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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فرنسا تتطلع لمواصلة إنطلاقتها المثالية في تصفيات اليورو 2024

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تصفيات يورو 2024.. هجوم ناري يقود تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام هولندا



إنطلاقة لـ منتخب فرنسا ولا أروع في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا بعدما حقق العلامة كاملة بـ 5 انتصارات في 5 مباريات، فيما لدى منتخب هولندا في رصيده 9 نقاط وهو نفس رصيد اليونان لكن من 4 مباريات فقط بينما لعبت باقي منتخبات المجموعة 5 لقاءات.

الأمر لم يتوقف مع الديوك الفرنسية عند ذلك بل أن الفريق لم تتلقى شباكه أي هدف في الخمس مباريات، دون التعثر سواء بالخسارة أو التعادل، ما يدل على صلابة دفاع فرنسا، وسجلت الديوك 11 هدفا في خمس مباريات في شراسة هجومية لدى رجال ديديه ديشامب.

بدأ منتخب فرنسا مشواره في تصفيات يورو 2024 امام هولندا على ملعب فرنسا وأنتصرت الديوك برباعية نظيفة بتوقيع جريزمان وأوباميكانو، وكيليان مبابي (هدفين) بعدها لعبت فرنسا خارج الديار في مباراتين متتاليتين أمام إيرلندا وجبل طارق.

فازت الديوك الفرنسية بهدف نظيف بتوقيع بنيامين بافارد قبل أن تنتصر على جبل طارق بثلاثية نظيفة سجلهم جيرو ومبابي وإيمن موبلحي (هدف ذاتي).

قبل أن تفوز فرنسا على اليونان بصعوبة بهدف نظيف عبر مبابي سجله من ركلة جزاء، بعدها أنتصرت فرنسا على إيرلندا بهدفين نظيفين، بتوقيع أوريلين تشواميني، وماركوس تورام.
 

تاريخ مواجهات فرنسا وهولندا:


ألتقى منتخب فرنسا مع هولندا 29 مرة في تاريخ المنتخبين في كافة المسابقات، استطاعت الديوك الفرنسية الفوز في 15 مباراة، مقابل 11 انتصارًا لمنتخب هولندا، بينما تعادلا في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو منتخب فرنسا 56 هدفًا، فيما سجلت الطواحين الهولندية 60 هدفًا في شباك الديوك.
 

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