أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، تشكيل فريقه لمواجهة هولندا في المباراة المقرر إنطلاقها بعد قليل ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

تشكيل منتخب فرنسا أمام هولندا في تصفيات يورو 2024

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

في خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – لوكاس هيرنانديز – جوناثان كلاوس – بينجامين بافارد.

في خط الوسط: أدريان رابيو – أنطوان جريزمان – أوريليان تشواميني.

في الهجوم: كينجسلي كومان – كولو مواني – كيليان مبابي.

واستهل منتخب فرنسا مشواره في تصفيات يورو 2024 امام هولندا على ملعب فرنسا وأنتصرت الديوك برباعية نظيفة بتوقيع جريزمان وأوباميكانو، وكيليان مبابي (هدفين) بعدها لعبت فرنسا خارج الديار في مباراتين متتاليتين أمام إيرلندا وجبل طارق.

كما فازت الديوك الفرنسية بهدف نظيف بتوقيع بنيامين بافارد قبل أن تنتصر على جبل طارق بثلاثية نظيفة سجلهم جيرو ومبابي وإيمن موبلحي (هدف ذاتي).

قبل أن تفوز فرنسا على اليونان بصعوبة بهدف نظيف عبر مبابي سجله من ركلة جزاء، بعدها أنتصرت فرنسا على إيرلندا بهدفين نظيفين، بتوقيع أوريلين تشواميني، وماركوس تورام.