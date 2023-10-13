الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل هولندا المتوقع لمواجهة فرنسا في تصفيات يورو 2024

كومان المدير الفني
كومان المدير الفني لمنتخب هولندا

إستقر رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا على تشكيل فريقه الذي يستضيف نظيره الفرنسي مساء اليوم ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

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مبابي ينتظر تحقيق رقم قياسي مع فرنسا أمام هولندا

ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة الطواحين الهولندية غياب نجم الوسط فرينكي دي يونج لاعب فريق برشلونة الإسباني بينما يتواجد فيرجيل فان دياكم على رأس التشكيلة في المواجهة المرتقبة.

تشكيل هولندا المتوقع أمام فرنسا في تصفيات يورو 2024

ومن المنتظر أن يدفع كومان بتشكيل يضم كلا من: 

حارس المرمى: فارت فيربروجين

الدفاع: فيرجيل فان دايك- دي فريخ- ناثان أكي

خط الوسط: دمفريس- دي رون - فيرمان - دالي بليند - تشافي سيمونز.

خط الهجوم: مالين و فاوت فيخهورست.

موعد مباراة هولندا وفرنسا في تصفيات يورو 2024

تنطلق مباراة هولندا وفرنسا في تصفيات يورو 2024 في العاشرة إلا الربع مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا وفرنسا 

تنقل مباراة هولندا وفرنسا في تصفيات يورو 2024 بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

 

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