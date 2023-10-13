تشكيل منتخب هولندا الرسمي لمباراة فرنسا في تصفيات يورو 2024

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم، تشكيله الرسمي لخوض مباراة فرنسا، ضمن منافسات الجولة السابعة بتصفيات بطولة كأس أمم أوروبا.

تشكيل منتخب هولندا أمام فرنسا

في الدفاع: فيرجيل فان دايك- جيرترويدا- ناثان آكي.

في الوسط: دومفريس- فييرمان- دي روون- ريندرز.

في الهجوم: تشافي سيمونز- فيجورست- هارت مان.

وحقق منتخب فرنسا الانطلاقة القوية في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا بعدما تحقيقه العلامة كاملة بـ 5 انتصارات في 5 مباريات، فيما لدى منتخب هولندا في رصيده 9 نقاط وهو نفس رصيد اليونان لكن من 4 مباريات فقط بينما لعبت باقي منتخبات المجموعة 5 لقاءات.