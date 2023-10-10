إصابة ديساسي تبعده عن قائمة منتخب فرنسا

استبعد المدرب الفرنسي ديدية ديشامب المدافع ديساسي نجم نادي تشيلسي من قائمة منتخ فرنسا، بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مواجهة بيرنلي الاخيره ببطولة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت برباعية للبلوز.

يلعب منتخب فرنسا أمام هولندا يوم 13 أكتوبر في تصفيات يورو 2024، ثم يلاقي بعدها بـ4 أيام منتخب اسكتلندا وديا.

إصابة ديساسي تبعده عن منتخب فرنسا

حتى الآن لم يعلن نادي تشيلسي عن تشخيص إصابة ديساسي التي تقلق الجهاز الفني لتشيلسي، وتشير التقارير الأولية إلى إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الرباعية في الفخذ الأيسر.

لينضم ديساسي لقائمة الغائبين عن قائمة منتخب فرنسا والتي تضم كل من جول كوندي وزميله دايوت أوباميكانو بسبب الإصابة وضم الثنائي مالو جوستو، وكان دخول ديساسي بدلًا من أحدهم.

بديل ديساسي في منتخب فرنسا

قرر ديدية ديشامب مدرب فرنسا ضم كاستيلو لوكيبا لاعب ليون بدلا من ديساسي، ليكون في قائمة الديوك للمعسكر، و كان صاحب الـ 25 عام قد انضم لقائمة البلوز مع بداية الموسم الجاري.