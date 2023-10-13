تصفيات يورو 2024.. هجوم ناري يقود تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام هولندا

إستقر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا على تشكيلته الأساسية التي تواجه منتخب الطواحين الهولندية مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

ويدفع ديشامب في مباراة الليلة بقوته الهجومية الضاربة بحثاً عن حسمن نتيجة المباراة لصالحه وضمان التأهل ليورو 2024.

ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة برصيد 15 نقطة بعد الفوز في جميع مبارياته الماضية في التصفيات.

مبابي يقود تشكيل فرنسا المتوقع أمام هولندا

ومن المنتظر أن يدخل منتخب الديوك الفرنسية لقاء اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: بافارد - كوناتيه - لوكاس هيرنانديز - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: تشواميني - رابيو - موسى ديمبلي - أنطوني جريزمان

خط الهجوم: كيليان مبابي - جيرو

موعد مباراة هولندا وفرنسا في تصفيات يورو 2024

تنطلق مباراة هولندا وفرنسا في تصفيات يورو 2024 في العاشرة إلا الربع مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا وفرنسا

تنقل مباراة هولندا وفرنسا في تصفيات يورو 2024 بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.