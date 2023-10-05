قائمة منتخب فرنسا خلال شهر أكتوبر

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب فرنسا تحت القيادة الفنية لـ “ديديه ديشامب”، عن قائمة اللاعبين في معسكر الديوك خلال شهر أكتوبر الجاري، استعدادا لمباراتي هولندا واسكتلندا.

قائمة منتخب فرنسا

حراسة المرمى: مايك ماينان، بريس سامبا، ألفونسو أريولا.

الدفاع: كلوس، إبراهيما كوناتي، جول كوندي، دايوت أوباميكانو، ثيو هرنانديز، لوكاس هرنانديز، بنيامين بافارد، ويليام ساليبا.

الوسط: أدريان رابيو، أوريلين تشواميني، إدوارد كامافينجا، يوسف فوفانا، بوبكر كامارا.

الهجوم: كيليان مبابي، راندال كولو مواني، عثمان ديمبلي، ماركوس تورام، كينجسلي كومان، أنطوان جريزمان، أوليفيه جيرو.

ويخوض منتخب فرنسا مباراتين، الأولى ضد هولندا يوم 13 أكتوبر في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024 بألمانيا، وبعدها بأربعة أيام يخوض مباراة ودية ضد اسكتلندا.