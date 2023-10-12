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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

«أنقذت السمكة».. حينما تغلبت الطفولة الفلسطينية على نيران الاحتلال

بوابة الوفد الإلكترونية

حوض سمك وعصفوران.. هما هدية من والديّ لي، في ذكرى عيد ميلادي الماضي، تجلس الطفلة أمامهم محاولة غرث الحب بداخلهم وكسر حدة الخوف منها.. فرحة عارمة للطفلة حينما شعرت بصداقة السمكة والعصفوران لها. 

الأسماك والعصافير

كغيرها من الأطفال الذين يعشقون الجلوس لساعات طويلة أمام الأسماك والعصافير، إلا أن نيران جيش الاحتلال كان سببًا في حزنها الشديد على العصافير الذين دفنوا تحت أنقاض منزلها. 

بطولة فريدة عاشتها الطفلة بمفردها مع كواليس انهيار منزلها على أسرتها الصغيرة المكونة من الأب والأم وشقيقها والحيد.

تمسك الطفلة بحوض السمك وتهرع على السلالم.. الأب ينادي لها: «اهربي بسرعة.. اهربي».. وما إن خرجت بعيدًا حتى رأت تلال م الأتربة تكسوا السماء وتعود الطفلة باحثة عن أسرتها فلم تجدهم فتقف وحيدة. 

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سيدة عالقة بين الأنقاض في غزة.. فيديو

بعد مرور 4 ساعات على القصف الإسرائيلي لمنزل والدها، تعود الطفلة مرة أخرى بائسة ودقات قلبها كاد يفوق صوت الصواريخ والنيران من فوقها.. تبحث الطفلة المسكينة عن والدتها ووالدها وشقيقها فلن تجدهم ولن يتبق لها سوى حوض السمك. 

وكانت قد دعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم الخميس ١٢ أكتوبر الجاري، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

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أمريكا وإسرائيل تبحثان فتح ممرات إنسانية في قطاع غزة

وأكدت مصر، على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن. 

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