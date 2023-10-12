أمريكا وإسرائيل تبحثان فتح ممرات إنسانية في قطاع غزة

تبحث إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، مع إسرائيل فتح ممرات إنسانية وإعلان مناطق آمنة في قطاع غزة لإجلاء المدنيين، حسبما أفادت نائب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون فاينر، مساء اليوم الخميس.

وقال فاينر في حديث لقناة "سي إن إن": "الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان الخيارات مثل ممرات إنسانية ومناطق آمنة، أي الخيارات التي ستساعد الناس في مغادرة قطاع غزة".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ضرورة تجنب سقوط ضحايا بين المدنيين في ظل تصعيد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة قطر بسبب طوفان الأقصى

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، التوجه غدًا الجمعة إلى "قطر" في إطار جولته بمنطقة الشرق الأوسط بشأن الأزمة التي اندلعت يوم السبت الماضي، بعدما أطلقت المُقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الخميس.

ويعتزم "بلينكن" مناقشة الجهود القطرية الأمريكية للوساطة وللإفراج عن الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إلى تل أبيب والتقى عدد من المسئولين الإسرائيليين، مُعلنًا دعمه الواضح للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر منذ السبت الماضي.