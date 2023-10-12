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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سيدة عالقة بين الأنقاض في غزة.. فيديو

يد السيدة بين الأنقاض
يد السيدة بين الأنقاض

سيدة فلسطينية عالقة بين الأنقاض في غزة، مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن الكثير من الصور والفيديوهات التي توثق حجم المأساة والدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي في البنية التحتية والمنازل في قطاع غزة، وخلف آلاف القتلى والمصابين. 

 

وظهر في مقاطع الفيديو المتداولة سيدة فلسطينية تستغيث من تحت أنقاض منزل مدمر في غزة، وسط محاولات من رجال الإنقاذ لانتشالها وإعطاءها إرشادات وطمأنتها.

 

ويظهر من بين الأنقاض يد السيدة تلوح لرجال الإنقاذ، وصوت المنقذ يقول "حجة خلي إيديك على الكشاف"، طالباً منها وضع يدها تحت الكشاف لكي يستطيع المنقذون رؤيتها.

وأضاف "لا تقلقي خلي نفسك قوية، الشباب شغالين"، محاولاً رفع معنوياتها حتى يتم إنقاذها.

 

وتعرضت أحياء عدة في القطاع لقصف عنيف خلال الأيام الماضية ومنها حي الرمال، ومخيم جباليا وغيرها من المناطق.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل ما لا يقل عن 447 طفلا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، موضحة في بيان لوزارة الصحة عبر قناتها على "تلغرام"، قتل 447 طفلا، بالإضافة إلى 248 امرأة، بذلك يكون عدد الضحايا الفلسطينيين قد ارتفع إلى 1448 شخصا منذ بداية القتال، منهم 1417 شخصا في قطاع غزة و31 في الضفة الغربية.

 

 

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