جيش الاحتلال يقصف منطقة أبراج المخابرات في غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منطقة أبراج المخابرات في شمال قطاع غزة، في غارات مكثفة.

القصف الإسرائيلي

أفادت مصادر محلية بأن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع عدة في منطقة أبراج المخابرات، بما في ذلك مبنى الاستخبارات العسكرية الفلسطينية. كما استهدف القصف مواقع أخرى في شمال قطاع غزة، بما في ذلك مواقع عسكرية ومنازل مدنية.

دعت مصر، في وقت سابق، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.