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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يقصف منطقة أبراج المخابرات في غزة

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منطقة أبراج المخابرات في شمال قطاع غزة، في غارات مكثفة.

القصف الإسرائيلي 

أفادت مصادر محلية بأن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع عدة في منطقة أبراج المخابرات، بما في ذلك مبنى الاستخبارات العسكرية الفلسطينية. كما استهدف القصف مواقع أخرى في شمال قطاع غزة، بما في ذلك مواقع عسكرية ومنازل مدنية.

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