حسين الجسمي يُعلق على تأجيل حفله بالكويت

وجه الفنان حسين الجسمي كلمة لجمهوره بعد تأجيل حفله الغنائي بالكويت، المفترض إقامته ضمن مهرجان ليلة عمر الغنائي، وذلك عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر.

حسين الجسمي : احساسنا وقلوبنا مع فلسطين ونلتقي قريبًا

كتب الجسمي لجمهوره قائلًا:" جمهورنا نحبكم نقدر ونجترم واحساسنا وقلوبنا معهم، مالنا نصيب نشوفكم الليلة ولكن ملقانا بإذن الله قريب جدصا"

كان قد أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارًا بإلغاء حفلي حسين الجسمي والفنانة رحمة رياض ، بسبب الظروف العصيبة التي تمر بها غزة والحرب الضارية بين فلسطين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

كانت أحدث أغاني حسين الجسمي “الله يخليك لأهلك”، التي سجلت أكثر من 600 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها"الله يخليك لهَـلك تعال انا مشتاق لك قلبي اذا نبضه سِكت والله ترى مااحـلّـلِك بموت من شوقي عليك أبيك واكثر من ابيك ياللي انت في عمري شريك قلبي انا سجّلته لك أموت فيك انت شبلاك !؟ ويهلكني غيابك هلاك مابي أكون الا معاك ومابي تحس الا اني لك أقول والا ما أقول تصول في بالي وتجول مايلوق لي غيرك أبد وغيري أبد مايلوق لك".

بجانب أغنية "“شوق قلبي” التي سجلت أكثر من 120 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها" الصيف راح و حر الاشواق ما راح يا شوق قلبي ،، كيف عمري بدونك أنت الهناء و الحب عمري و الافراح و فرحة حياتي يوم أناظر عيونك جنيت من حبك على قلبي ارباح و قلبي حلف طول الزمن ما يخونك غلاك من فوق الغلاء و يوم ما طاح على النوازي // كانهم يسالونك يالنايف المملوح كساب الامداح على جمالك خايف ان يحسدونك العين دعجاء و الهدب كنه رماح أشغلتهم و الا أنت ما يشغلونك الي رميته كنه مصوب سلاح هونك على قلوب المخاليق هونك بالصبح خدك فيه من نور الاصباح و بالليل من لو البدر خذت لونك يا حر شوقي كيف مالشوق برتاح الصيف راح و حر الاشواق دونك ".

تفاصيل أغنية “الوردة ارتاحت”

إضافةً إلى أغنية “الوردة ارتاحت” التي سجلت أكثر من 450 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها “إذا طاحت الوردة من يدينك إتركها لانها اذا طاحت من يدينك ارتاحت واذا طاحت الدمعه من عيونك امسكها أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت ولا تقتفي لك فرصة ما انت مدركها تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت واذا مرتك فرصه وتقدر تملكها إخذها عوض في فرصة قبلها راحت غيوم السما وسط السما بيد سامكها ماهو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت نفوس الرجال النخوه اللي تحركها لو صدورها باسرار ما بعد باحت الم تعلم ان جدودنا في معاركها تضحي بالانفس للعفيفه إذا صاحت”.