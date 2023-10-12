روسيا وفلسطين تبحثان آخر تطورات الوضع في غزة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي "ميخائيل بوجدانوف"، في محادثة هاتفية مع وزيرالشؤون المدنية بالسلطة الوطنية الفلسطينية "حسين الشيخ"، على ضرورة فتح ممرات إنسانية لسكان قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، "بحث بوجدانوف خلال مكالمة هاتفية مع مع وزيرالشؤون المدنية بالسلطة الوطنية الفلسطينية أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، الوضع الكارثي في القطاع بالتفصيل، كما تم التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية (وقف فوري لإطلاق النار)، وفتح الممرات الإنسانية لإيصال الغذاء والدواء إلى سكان القطاع وضرورة استئناف إمدادات المياه والكهرباء".

وندد البيان بالقصف العشوائي الذي يؤدي إلى مقتل المدنيين.

كما لفت البيان إلى أنه لا يمكن ضمان السلام والاستقرار في المنطقة "دون حل سياسي للقضية الفلسطينية على أساس قانوني دولي معروف".

بوتين يصف القضية الفلسطينية الإسرائيلية بـ "المُعقدة والحساسة"

أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أنه من الضروري تجنب توسع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، واصفًا القضية الفلسطينية الإسرائيلية بـ "المُعقدة والحساسة"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء الأربعاء.

وقال بوتين: "وبالطبع من الضروري تجنب توسع النزاع. لأنه إذا حدث ذلك فسيكون له تأثير على الوضع الدولي، وليس على المنطقة فقط".

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية الإسرائيلية مُعقدة وحساسة، وعلينا الامتناع عن التصريحات الحادة.

وأضاف الرئيس الروسي: حقيقة أن هذا فشل هو أمر واضح، لأن الولايات المتحدة ابتعدت عمليا عن الأطراف الدولية السابقة لحل هذه المشكلة. حيث يوجد العديد من البلدان، بما في ذلك روسيا. واحتكروا عمليا عملية التسوية.