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أحياء غزة تغرق تحت سيول نيران الاحتلال
الخميس 12 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أحياء غزة تغرق تحت سيول نيران الاحتلال

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على غزة

رصاصات الاحتلال ما زالت تقصف أحياء غزة لليوم السادس على التوالي، بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، وتمكنت فيها من دخول مستوطنات غلاف غزة، والسيطرة على مناطق عسكرية وأمنية فيها، إلا أن القصف الإسرائيلي بدأ منذ اندلاع العملية حتى اليوم.

 

انتشر الدمار والخراب في جميع أنحاء غزة، وخلف القصف الإسرائيلي آلاف الضحايا والمصابين، وانهيار منازل المدنيين والمدارس والمساجد، وحتى الأبراج التي تضم القنوات الإخبارية.

وقد تم محو أجزاء كبيرة من الأحياء التي تعرضت للقصف، وفي السطور التالية نوضح أبرز المناطق التي دمرها القصف الإسرائيلي:

 

حي الرمال: 

يقع هذا الحي بمواجهة الخط الساحلي، وينقسم إلى "الرمال الشمالي"، و"الرمال الجنوبي"، وقد أبلغ الاحتلال سكان الحي بضرورة إخلاء مساكنهم قبل أن يتم قصفه بشكل كثيف، حيث دمر الأبراج فيه، وتم مسح تجمعات سكانية بالكامل.

حي الكرامة:

 يقع هذا الحي شمال غربي غزة، وقد تعرض لقصف جوي ومدفعي مكثف، دُمرت خلاله طرق، فتعذر على سيارات الإسعاف دخوله، والوصول إلى المصابين، ما رفع عدد الضحايا.

 

عبسان: 

شهدت مدينة عبسان الكبيرة، جنوبي القطاع، دمارًا كبيرًا بفعل القصف الإسرائيلي، وسويت منازل عدة بالأرض.

سوق الترنس: 

يقع هذا السوق في مخيم جباليا، شمالي القطاع، واستهدفه الاحتلال بقصف عنيف، مرتكبًا فيها مجزرة، أسفرت عن استشهاد 50 فلسطينيًا بشكل فوري جراء صواريخ الطائرات، فضلاً عن دمار واسع.

 

حي الفرقان: 

يقع هذا الحي شمال قطاع غزة، وقد شهد قصفًا إسرائيليًا عنيفًا، شمل 450 هدفًا وفق جيش الاحتلال.

شارع السكة: 

يقع هذا الشارع شرقي مخيم جباليا، وقد استهدفته الطائرات الإسرائيلية بسلسلة غارات، أسفرت عن دمار واسع، مخلفة عددًا من الشهداء.

 

حي الشيخ رضوان: 

يقع هذا الحي في شمال القطاع، وقد تعرض لدمار كبير، بعدما استهدفته طائرات الاحتلال بسلسلة غارات عنيفة، وسقط فيه عدد كبير من الشهداء والجرحى.

حي النصر: 

يقع هذا الحي في مناطق واقعة غرب قطاع غزة، وقد شمل القصف الإسرائيلي العشوائي، حي النصر، ودمر عددًا كبيرًا من منشآته ومساكنه وأبراجه، وأبرزها برج العكلوك.

 

تسبب القصف الإسرائيلي العنيف لأحياء قطاع غزة في دمار شامل، ودمار عشرات الآلاف من المنازل والمنشآت، ومقتل المئات من الفلسطينيين، وإصابة الآلاف.

 

 

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