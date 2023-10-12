بكري يطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة

طالب النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعقد جلسة خاصة لمجلس النواب يوم الأحد القادم لمناقشة التطورات الهامة والخطيرة وأبعاد العدوان الإسرائيلي على غزة، وما يمثله من تداعيات علي القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري في ضوء التهديدات بتهجير أشقاءنا الفلسطينين من غزه باتجاه سيناء، بهدف تنفيذ المخطط الإسرائيلي بإقامة دوله فلسطينية على الأراضي المصرية.

وجاء نص الطلب..

السيد المستشار / حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.. أرجو التكرم بعقد جلسه خاصة لمجلس النواب الأحد القادم لمناقشة التطورات الهامه والخطيرة وأبعاد العدوان الإسرائيلي على غزة، وما يمثله من تداعيات علي القضيه الفلسطينيه والأمن القومي المصري في ضوء التهديدات بتهجير أشقاءنا الفلسطينين من غزة باتجاه سيناء، بهدف تنفيذ المخطط الإسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المصرية.

وأضاف بكري، وتأتي أهمية هذه الجلسة في تأكيد دعم الموقف الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض حل القضية الفلسطينية على حساب أي أطراف أخرى، حيث يتمسك الفلسطينيون بأرضهم ويرفضون خطة الوطن البديل لكل ذلك فإن مجلس النواب ممثل الشعب المصري يجب أن يكون له موقفه في دعم الموقف المصري والتأكيد علي دعم حقوق الشعب الفلسطيني.