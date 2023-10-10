الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصطفى بكري: حزام النار يحيط بمصر من كل اتجاه

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن  كافة الاتجاهات الاستراتيجية التي تحيط بمصر عليها الكثير من المشاكل سواء الشرق أو الغرب او الجنوب ، معقبًا: "حزام النار يحيط بمصر من كل اتجاه، وهذا الأمر جد خطير".

 وتابع "بكري"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية""ten، مساء الثلاثاء، أن اشتعال السودان وليبيا وفلسطين كان المقصود به في المقام الأول  ضرب مصر، مشيرًا إلى أن  الهدف من إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات إلى إسرائيل، هدفه منع تدخل أي أحد مثل حزب الله، لمنع الإبادة التي تحدث في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. 

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بكري: مبارك رفض إنشاء دولة لغزة في سيناء مقابل 12 مليار دولار

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مصطفى بكري: مصر ستتصدى لمحاولات اجتياح الحدود الشرقية بقوة

وأضافت أن هناك عدة سيناريوهات مطروحة في الحرب على قطاع غزة منها التدخل البري الإسرائيلي في قطاع غزة لضرب البنية التحتية لحماس، وتطهير غزة، والإفراج عن الأسرى الذي يتراوح عددهم ما بين 300 لـ750 أسير.

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